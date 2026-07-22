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„Brent“ naftos kaina pasiekė rekordines aukštumas: tai aukščiausia kaina nuo birželio

2026 m. liepos 22 d. 10:22
Živilė Aleškaitienė
Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta – „Brent“ rūšies naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį, Iranui atakavus JAV radarų ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje.
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Apie 1.30 val. Grinvičo laiku „Brent“ nafta pabrango 1,2 proc. – iki 92,09 JAV dolerio už barelį, ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos.
„West Texas Intermediate“ (WTI), pagrindinės JAV naftos rūšies kaina, pakilo 1,1 proc. – iki 85,23 JAV dolerio.
Antradienį Iranas sustiprino savo atakas Artimuosiuose Rytuose, po to, kai atsinaujino jo karas su Jungtinėmis Valstijomis.
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Šalis pranešė, kad atakavo ir sustabdė du „reikalavimų nesilaikančius naftos tanklaivius“, bandžiusius praplaukti Hormūzo sąsiaurį.
Teheranas vis bando blokuoti šį sąsiaurį – per kurį iki karo keliavo penktadalis viso pasaulio naftos krovinių – siekdamas daryti spaudimą po vasarį prasidėjusių JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną.
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