Amerika toliau laikosi įsikibusi muitų idėjos: „Netrukus bus imtasi tam tikrų veiksmų“

D. Trumpo administracija parengė naujus muitų tarifus, skirtus 60-iai prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu, o pareigūnai siekia atkurti JAV vadovo prekybos darbotvarkę po teisinių nesėkmių.
„Tikimės, kad netrukus bus imtasi tam tikrų veiksmų“, – atsakė J. Greeras, CNBC paklaustas, ar bus įvesti nauji muitai. Jis nenurodė konkrečių terminų.
D. Trumpas šiais metais įvedė 10 proc. visuotinį muitų tarifą po to, kai Aukščiausiasis Teismas vasario mėnesį panaikino didelę dalį jo anksčiau paskelbtų muitų, o šis baigs galioti penktadienį.
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Analitikai tikisi, kad šiuos laikinus muitus pakeis nauji tarifai, siejami su priverstinio darbo problemomis, o jų dydis bus nuo 10 iki 12,5 proc.
Jie įvedami tuo metu, kai D. Trumpas vėl stengiasi panaudoti muitus kaip svertą prieš JAV prekybos partneres, o tai kelia nerimą dėl atsakomųjų priemonių ir diplomatinių įtampų.
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Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė apie naują 25 proc. muitą tam tikroms Brazilijos prekėms, o pirmadienį paskelbė apie 50 proc. muitą daugeliui Kanados produktų, įsigaliosiantį po 30 dienų.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney antradienį pareiškė, kad svarsto „visas galimybes“, pridurdamas, kad jis ir D. Trumpas susitarė artimiausiomis savaitėmis „intensyvinti diskusijas“ dėl galimo susitarimo.
Antradienį D. Trumpas paskelbė apie naują 100 proc. muitų tarifą konkrečiam sektoriui – importuojamiems generiniams vaistams. Jis įsigalios nuo 2028 m. rugpjūčio, o 2029 m. padidės iki 200 proc.
Kol kas JAV lyderis teigė, kad tarifas generiniams vaistams nuo 2026 m. rugpjūčio bus sumažintas iki nulio, siekiant sudaryti sąlygas tokios farmacijos produkcijos gamybos perkėlimui į Jungtines Valstijas.
Susirūpinimas dėl priverstinio darbo
J. Greeras antradienį pareiškė, kad naujos priemonės dėl priverstinio darbo apims didžiąją dalį JAV prekybos – šie veiksmai greičiausiai vėl įžiebs prekybos įtampą.
10 proc. muito tarifas būtų taikomas JAV importui iš partnerių, įskaitant Kanadą, Europos Sąjungą, Meksiką, Taivaną ir Jungtinę Karalystę. Buvo nustatyta, kad šios šalys ėmėsi priemonių prieš priverstinį darbą.
Prekėms iš daugiau nei 40 kitų didžiųjų ekonomikų, tokių kaip Kinija, Indija ir Japonija, bus taikomas 12,5 proc. muitas.
ES jau anksčiau pareiškė, kad tokiu pagrindu įvedamus muitus laiko „nepagrįstais“.
Spaudimas Kanadai
Vašingtono planuojamas 50 proc. muitų tarifas Kanadai paskelbtas tuo pat metu, kai intensyvėja JAV ir Meksikos derybos dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo.
Vašingtonas neseniai atsisakė pratęsti susitarimą jo dabartine forma.
J. Greeras vyksta į Meksiką, kur nuo trečiadienio iki penktadienio vyks diskusijos, susijusios su bendra JAV–Meksikos–Kanados susitarimo (USMCA) peržiūra.
Tačiau derybos su Kanada vyksta lėčiau. M. Carney antradienį neužsiminė, ar vyks į Vašingtoną.
Kai kurie teisininkai mano, kad D. Trumpo pasinaudojimas dar neišbandyta teisine nuostata – 1930 m. Muitų įstatymo 338 straipsniu – yra priemonė, skirta įgyti pranašumui prieš Kanadą derybose dėl USMCA.
„Dorsey & Whitney“ prekybos teisininkas Dave‘as Townsendas pridūrė, kad didesni muitai „atrodo, yra skirti paskatinti susitarimui tarp Kanados ir JAV, arba yra atsakas už nesugebėjimą pasiekti tokio susitarimo, arba abu šie tikslai kartu“.
Pasak jo, klausimas yra, ar abi pusės nepradės „eskalavimo ir atsakomųjų veiksmų ciklo“.
Svarbiausia tai, kad D. Trumpo naujausia priemonė nepadarys išimties Kanados produktams, įvežamiems į jo šalį pagal USMCA.
D. Trumpas antradienį žurnalistams sakė, kad muitai Kanadai nesusiję su jo ankstesniais grasinimais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių Jungtines Valstijas.
Įtampa dėl Brazilijos
JAV planai įvesti 25 proc. muitą Brazilijos prekėms dėl kaltinimų nesąžininga prekyba atskirai sulaukė aštraus šios Lotynų Amerikos milžinės pasipiktinimo.
Mokestis turi įsigalioti trečiadienį ir kartu virsta viena pagrindinių rinkimų kampanijos opių temų, likus vos keliems mėnesiams iki Brazilijos prezidento rinkimų.
Kai kuriems produktams, pavyzdžiui, jautienai, kavai ir tam tikroms orlaivių dalims, taip pat kai kurioms prekėms, kurių JAV negamina, bus taikoma išimtis.
Vis dėlto Amerikos prekybos rūmai Brazilijoje neseniai įspėjo, kad Vašingtono priemonė Braziliją priskiria prie šalių, „susiduriančių su griežčiausiomis sąlygomis patekti į JAV rinką“, o tai turės įtakos daugiau nei 11 mlrd. JAV dolerių vertės eksportui.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVMuitas
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