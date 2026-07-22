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D. Trumpas žada įvesti muitus šiems vaistams

2026 m. liepos 22 d. 10:16
Živilė Aleškaitienė
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad nuo 2028 m. vidurio įves muitus importuojamiems generiniams vaistams, siekdamas paskatinti vaistų gamintojus imtis gamybos Jungtinėse Valstijose.
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D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ teigė, kad generiniai vaistai bus atleisti nuo muitų iki 2028 m. rugpjūčio, po to vienus metus bus taikomas 100 proc. muitas, o dar vėliau jis išaugs iki 200 proc.
Jo teigimu, šis dvejų metų atidėjimo laikotarpis suteiks farmacijos įmonėms laiko perkelti generinių vaistų gamybą į JAV.
Įmonės, nusprendusios nestatyti gamyklų JAV, sulauks bausmių, sakė D. Trumpas, tačiau detalių nepateikė. Jis taip pat nenurodė teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų įvesti siūlomi muitų tarifai.
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Šis pranešimas padidina spaudimą farmacijos įmonėms, gaminančioms vaistus už JAV ribų.
Anksčiau šiais metais D. Trumpas paskelbė planus įvesti 100 proc. muitų tarifą patentuotiems originaliems vaistams, kurį ketinama įvesti palaipsniui, pradedant nuo liepos pabaigos. Šios priemonės apima išimtis, pavyzdžiui, produktams, kuriems taikomi tam tikri prekybos susitarimai, arba įmonėms, kurios taip pat gamina vaistus JAV.
D. Trumpas yra sakęs, kad nori sumažinti palyginti aukštas receptinių vaistų kainas JAV. Jis apkaltino vaistų gamintojus tuo, kad jie vykdo pigesnę gamybą užsienyje, siekdami įgyti nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš JAV gamintojus. Jungtinėse Valstijose vaistų kūrimo ir farmacinių tyrimų procesai yra ypač brangūs.
VaistaiMuitasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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