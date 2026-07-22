Finansų ministro patarėja komunikacijai dirbs buvusi Zuoko atstovė

Kaip Eltai trečiadienį patvirtino J. Butkevičienė, naujasis finansų ministras į komandą ją pakvietė pats.
J. Butkevičienė yra dirbusi dviejų „Darbo partijos“ žemės ūkio ministrų – Vigilijaus Juknos ir Virginijos Baltraitienės – patarėja komunikacijai, vėliau su socialdemokratų partija kandidavo savivaldybės tarybų ir merų rinkimuose, buvo išrinkta Šalčininkų rajono tarybos nare, šias pareigas ėjo visą kadenciją, iki 2023 m., anksčiau ji taip pat yra dirbusi žiniasklaidoje.
Kaip anksčiau sakė pats T. Valys, nuo šios savaitės jo komandoje dirba ir nauja už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė Lineta Jakimavičienė, taip pat – iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Socialinio dialogo skyriaus vedėja dirbusi Rūta Carik.
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Taip pat viceministrais jau dirba anksčiau ministerijos kancleriu buvęs Kęstutis Kvaraciejus, viceministro darbą tęsia Janušas Kizenevičius.
Patarėjus ryšiams su žiniasklaida jau paskyrė ir kiti ministrai – į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) grįžusios Ingos Ruginienės atstovu dirba Ignas Dobrovolskas, energetikos ministro Luko Savicko atstovas – anksčiau „Ignitis grupės“ komunikacijos vadovu dirbęs Artūras Ketlerius, aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės patarėja komunikacijai tapo Ramunė Muzikevičiūtė-Narmontienė.
Premjero atstovu dirba buvęs LNK Žinių reporteris Gedas Salyga.
Finansų ministerija (FM)Taurimas ValysArtūras Zuokas
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