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LB panaikino vienos mokėjimų įstaigos licenciją: sieks įmonei iškelti bankroto bylą

2026 m. liepos 22 d. 16:32
Dėl daugybinių pažeidimų Lietuvos bankas (LB) panaikino mokėjimo įstaigos „AlphaPay“ (anksčiau – „NovaPay“) licenciją.
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Anot LB, nustatyta, kad įstaiga nebeatitinka su vidaus kontrolės sistema ir informacinių bei ryšių technologijos infrastruktūra susijusių reikalavimų, neužtikrina tinkamos mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugos, nebevykdo nuosavo kapitalo reikalavimų.
Be to, „AlphaPay“ nepateikė audituotų praėjusių metų finansinių ataskaitų, audito išvados bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl pelno ar nuostolių paskirstymo.
Dar šį balandį Lietuvos bankas (LB) sustabdė „AlphaPay“ licencijos galiojimą ir apribojo prieigą prie įstaigos sąskaitų, kuriose yra klientų lėšų.
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Įmonė buvo įpareigota per nustatytą terminą pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, pateikti aktualius ir tikslius duomenis apie jos veiklą ir finansinę būklę, tačiau reikalavimų neįvykdė.
„Įvertinęs aplinkybių visumą, Lietuvos bankas konstatavo, kad įstaiga yra nebepajėgi užtikrinti saugią, patikimą ir stabilią veiklą, dėl to kyla grėsmė jos klientų interesams, ir panaikino (…) mokėjimo įstaigos licenciją. Tai reiškia, kad bendrovė negali teikti jokių finansinių paslaugų“, – trečiadienį pranešė LB.
Centrinio banko duomenimis, įstaiga yra nemoki – neturi pakankamai lėšų ir negeba įvykdyti prievolių pagal įsipareigojimus, nuosavas kapitalas – neigiamas.
Atsižvelgdamas į tai LB kreipsis į teismą dėl bankroto bylos šiai įstaigai iškėlimo.
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