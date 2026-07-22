Kai kurie galėtų suabejoti matematika – juk pirmasis šio gamintojo telefonas buvo išleistas 1988 m. O pirmasis elektronikos įrenginys – televizorius – 1970 m.
Tad iš kur tokie skaičiai? Viskas prasidėjo dar 1938-aisiais. Tuomet tai nebuvo elektronikos prekių gamintoja. Pietų Korėjoje, Tegu mieste, „Samsung“ buvo žinoma kaip nedidelė prekybos įmonė, prekiaujanti makaronais ir džiovinta žuvimi.
Vėliau „Samsung“ žengė į tekstilės, finansų sektorių. O XXI amžiuje pradėjo dairytis ir į medicinos technologijas – 2011 m. „Samsung“ įsigijo Pietų Korėjos medicinos įrangos gamintoją „Medison“ ir tapo diagnostinės įrangos rinkos žaidėju.
Dirbtinio intelekto asistentai: kokias užduotis jie jau šiandien gali atlikti už mus?
O kaip „Samsung“ susijusi su aukščiausiu pasaulyje dangoraižiu? Pasirodo, pagrindinė „Burj Khalifa“ projekto rangovė – viena iš „Samsung“ grupės įmonių „Samsung C&T Corporation“. Ir tai tikrai ne vienintelis šios įmonės statinys.
Jei eilutės iš istorijos puslapių jau spėjo nustebinti, tuomet galima drąsiai sutikti – ši bendrovė staigmenas tikrai mėgsta.
O kokios staigmenos buvo atskleistos Londone?
„Galaxy Fold8“
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Kai kurie sako, panašus į pasą arba piniginę. Tai – vos 201 gramą sveriantis „Galaxy Fold8“ modelis su talpia 4 800 mAh baterija.
Pagrindinis šio įrenginio ypatumas yra naujas formatas. Išorinis 10:16 formato telefono ekranas pritaikytas greitoms užduotims – susirašinėjimui, naujienų skaitymui ar vaizdo įrašų peržiūrai.
Jei įrenginį atlenksime, prieš save išvysime 4:3 formato ekraną – šis puikiai pritaikytas filmams žiūrėti. O jei įrenginį laikysime vertikaliai, tuomet jis bus patogus skaitant elektroninius žurnalus ar knygas.
„Šis modelis skirtas turinio žiūrėjimui bet kokiu formatu – skaičiais, raidėmis, vaizdo, garso įrašais“, – pasakojo Londone sutiktas „Samsung“ techninis specialistas Algirdas Narmontas.
Dėl „Vision Booster“ technologijos šį telefoną galėsite patogiai naudoti ir saulės šviesoje – ekranas pasiekia 3 000 nitų ryškumą, tad vaizdas vis vien išlieka aiškus.
Mėgstantiems fotografuoti siūloma dviguba 50 MP kamera. Tačiau aukšta vaizdo kokybė – ne vienintelis privalumas.
A. Narmontas išskyrė vieną įdomų faktą apie „Galaxy Fold8“. Pasirodo, tai yra vienintelis modelis visoje linijoje, kuriame fotografuojamos nuotraukos ir vaizdo sensorius yra tokio paties formato, kaip telefono ekranas. Dėl šios priežasties šiuo įrenginiu įamžinta nuotrauka ekrane atvaizduojama visu formatu, neįterpiant jokių juodų kraštų.
O nauja „Dual Recording“ funkcija filmuojant leidžia išoriniame ekrane matyti save. Dar vienas perliukas – „My FanCam“ funkcija. Pastarosios nauda taip pat atsiskleidžia filmuojant.
„Jos pagalba galima sekti vieną žmogų kadre. Pavyzdžiui, nufilmavote pasirodymą scenoje ir norite užfiksuoti tik vieną judantį objektą – savo vaiką. Galima pasirinkti formatą ir paprašyti sekti – telefonas skenuoja visą vaizdo įrašą ir padaro naują, kuriame pasirinktas objektas yra pačiame centre“, – su nauja technologija supažindino A. Narmontas.
„Galaxy Fold8 Ultra“
Jei anksčiau pristatytas įrenginys puikiai atitinka turinio vartotojų lūkesčius, tai maksimaliam produktyvumui sukurtas „Galaxy Fold8 Ultra“ taps gardžiu kasneliu turinio kūrėjams.
Taip pat svarbu paminėti, kad tai yra pirmasis „Ultra“ įrenginys „Z Fold“ linijoje. Kas šį telefoną daro ypatingą?
Pirmiausia, ilgą veikimo laiką užtikrinanti 5 000 mAh baterija su nauja dviguba DCIC greitojo įkrovimo architektūra. O didelių apkrovų metu efektyvesnį aušinimą užtikrina 7 proc. padidintas grafito kiekis.
Taip pat reikėtų paminėti aukščiausios klasės kamerų sistemą – tai, kas palengvina kūrybą. Sodrias ir detalias nuotraukas fiksuoja 200 MP pagrindinis objektyvas, o nauja 50 MP plataus kampo kamera ypač praverčia fiksuojant peizažus, interjerus ar detalius makro kadrus.
Šiame modelyje patobulinta „Nightography“ funkcija garantuoja kokybiškas nuotraukas prasto apšvietimo sąlygomis. Pažengę kūrėjai įvertins 8K vaizdo įrašymo galimybes su APV kodeku ir „Cine LUT“ funkciją, leidžiančią pritaikyti kinematinį spalvų ir tonų koregavimą iškart telefone.
„Galaxy Fold8 Ultra“ yra ploniausias ir elegantiškiausias iki šiol „Galaxy Fold“ įrenginys, sveriantis 215 gramų. Atlenktas jis yra vos 4,1 mm storio.
Platus 8 colių pagrindinis ekranas puikiai pritaikytas daugiafunkciniam darbui, kurį sklandžiai palaiko galingas „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ procesorius.
„Galaxy Flip8“
Ieškantiems įrenginio su kompaktiškumo ir elegancijos prieskoniu verta pristatyti atlenkiamą „Galaxy Flip8“. Tai ploniausias ir lengviausias – 6,1 mm ir 180 g – šios serijos įrenginys.
Toks telefonas yra kompaktiškas variantas, jei kišenėje ar rankinėje vietos visada per mažai – sulenkus telefoną šis tampa itin patogus transportuoti.
Tačiau kone didžiausią įspūdį paliko „Flex Mode“ funkcija, leidžianti pritaikyti išorinį telefono ekraną ir neprilaikant telefono rankomis kurti vaizdo įrašus ar fotografuoti. Viskas labai paprasta – įrenginį sulenkus 90 laipsnių kampu galime jį patogiai priglausti prie stalo kampo ar pastatyti ant kito paviršiaus.
Tokiu atveju įrenginys stabiliai laikosi prie paviršių – tai tikras išsigelbėjimas, jei aplink nėra rankų, galinčių jums pagelbėti. Arba kai nėra veidrodžio.
„Zoom Rocker“ funkcija procesą supaprastina dar labiau – ji sklandžiai priartina, todėl pravers, jei filmuojant ketinate ne stovėti vienoje vietoje, o judėti. Tuo metu vaizdo stabilumą išlaiko „Super Steady“ funkcija su horizontalaus fiksavimo galimybe.
O aukščiausios kokybės asmenukes užtikrina 50 MP kamera su „ProVisual Engine“ technologija – ji sukuria natūralius odos atspalvius ir kokybišką fono suliejimą.
Tai – dar ne viskas
Telefonais šių metų „Galaxy Unpacked“ naujienos nesibaigė. „Samsung“ pristatė ir naujos kartos išmaniuosius laikrodžius „Galaxy Watch Ultra2“ bei „Galaxy Watch9“, kuriuose didžiausias dėmesys skirtas sveikatos stebėjimui ir kasdienėms dirbtinio intelekto galimybėms.
Abu laikrodžiai aprūpinti DI palaikomu „BioActive“ jutikliu, kuris nuolat fiksuoja biometrinius duomenis ir juos paverčia aiškiomis rekomendacijomis. Tarp naujų funkcijų – klausos apsauga, perspėjanti apie pavojingą aplinkos triukšmo lygį, širdies sveikatos balas, fizinio pasirengimo vertinimas bei miego stebėjimas, įskaitant miego apnėjos ir kitų gyvybinių rodiklių stebėseną.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams skirtas „Galaxy Watch Ultra2“ pritaikytas veikti sudėtingomis sąlygomis. Bėgimo bekele režimas analizuoja maršruto reljefą ir padeda reguliuoti tempą, o „Nutrition Alert“ funkcija apskaičiuoja prarasto prakaito kiekį bei primena, kada reikėtų papildyti skysčių atsargas. Profesionaliems narams skirtas laikrodis realiuoju laiku matuoja vandens gylį ir temperatūrą, o ryškus 5 000 nitų ekranas išlieka lengvai įskaitomas net saulėtą dieną.
Tuo metu „Galaxy Watch9“ orientuotas į kasdienį komfortą. Lengvas aliuminio korpusas patogiai priglunda prie riešo, 390 mAh baterija užtikrina sveikatos stebėjimą visą dieną, o iki 3 000 nitų ryškumą pasiekiantis ekranas leidžia patogiai peržiūrėti pranešimus ir sveikatos duomenis įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
Abu modeliai taip pat siūlo platų keičiamų dirželių pasirinkimą, pritaikytą tiek sportui, tiek kasdieniam dėvėjimui.
Kiek kainuos naujieji įrenginiai?
Bene įdomiausia dalis – naujų telefonų ir laikrodžių kainos.
„Galaxy Fold8 Ultra“ kaina prasidės nuo 2219 Eur, „Galaxy Fold8“ – nuo 2019 Eur, o „Galaxy Flip8“ – nuo 1309 Eur.
„Samsung“ partnerių parduotuvėse Lietuvoje „Galaxy“ serijos sulenkiamų išmaniųjų telefonų prekyba prasidės už kiek daugiau nei po dviejų savaičių – rugpjūčio 7 d.
Naujuosius „Galaxy Fold8“, „Galaxy Fold8 Ultra“ ir „Galaxy Flip8“ galima rinktis grafito arba kreminės spalvų, o gamintojo interneto svetainėje siūloma ir daugiau atspalvių.
Tuo metu naujųjų išmaniųjų laikrodžių oficiali prekyba Lietuvoje prasidės kiek vėliau – rugpjūčio 27 d.
„Galaxy Watch9“ kaina prasidės nuo 409 Eur, o „Galaxy Watch Ultra2“ – nuo 749 Eur.
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