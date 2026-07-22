Parduodamas išskirtinis pastatas prie Vilniaus senamiesčio: kaina – neįtikėtina

Skelbiama, kad parduodamas trijų aukštų administracinės paskirties pastatas su pusrūsiu ir beveik 13 arų žemės sklypu gali tapti itin patraukliu objektu investuotojams ar nekilnojamojo turto plėtotojams.
Turto banko teigimu, objektas įsikūręs strategiškai patogioje vietoje – sparčiai plėtojamame Naujamiestyje, kur itin aktyviai vystomi tiek gyvenamosios, tiek komercinės paskirties projektai. Dėl išvystytos susisiekimo ir socialinės infrastruktūros vieta laikoma itin patrauklia tiek verslui, tiek investicijoms.
Parduodamą kompleksą sudaro visas pastatas, kuriame Nekilnojamojo turto registre įregistruotos dvi patalpos – 403,23 kv. m mokslo paskirties ir 1969,08 kv. m administracinės paskirties patalpos.
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Pastatas turi dvi erdvias laiptines, liftą, net keturis įėjimus iš Aguonų gatvės bei vieną įėjimą iš vidinio kiemo.
Pažymima, kad antrajame aukšte dar neseniai veikė valstybinė įstaiga.
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Kartu su pastatu parduodamas ir 12,94 aro žemės sklypas, kurio gerbūvis, kaip nurodoma, jau sutvarkytas.
Teritorijai taip pat yra patvirtintas detalusis planas.
Objekte įrengtos pagrindinės miesto komunikacijos – elektra, komunalinis vandentiekis ir nuotekos, signalizacija, dalyje patalpų įrengtos vėdinimo sistemos. Pastatas turi du elektros įvadus. Tiesa, centrinio šildymo sistema yra atjungta ir demontuota, todėl šiuo metu pastatas šildomas elektra.
Kartu su nekilnojamuoju turtu parduodamas ir keleivinis liftas, įregistruotas potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Liftas pagamintas 2003 metais, o jo vertė jau įskaičiuota į bendrą pardavimo kainą.
Turto bankas pažymi, kad objektas parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Įstaiga taip pat neįsipareigoja atnaujinti nekilnojamojo turto kadastro duomenų, iškraustyti pastate esančių daiktų ar pašalinti trečiųjų asmenų transporto priemonių iš sklypo teritorijos.
Pradinė NT pardavimo kaina – 3 600 200,00 Eur;
Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 229 800,00 Eur;
Bendra pradinė pardavimo kaina – 3 830 000,00 Eur.
Aukciono dalyvių registravimo pabaiga – 2026 07 22.
Aukciono pradžia – 2026 07 27 09:00.