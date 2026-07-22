Planuojami Darbo kodekso pokyčiai paliestų daugybę dirbančių: štai, kokias naujoves siūlo

Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos Europos Sąjungos (ES) Platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių (algoritminių) sistemų priimamų sprendimų. Per skaitmenines darbo platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.
„Siekiame, kad per platformas dirbantys žmonės Lietuvoje jaustųsi saugiau – būtų apgintos jų teisės, apsaugoti duomenys, užtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos, didesnis skaidrumas, teisė ginčyti algoritminius sprendimus. Tikiu, kad šie Vyriausybei teikiami siūlymai padės siekti užsibrėžtų tikslų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Įstatymų pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas teisingai nustatyti darbą platformoje atliekančių asmenų užimtumo statusą (ar tai būtų darbuotojai, ar dirbantieji savarankiškai), skatinti algoritminio valdymo skaidrumą, sąžiningumą, užtikrinti žmogaus atliekamą algoritmų priežiūrą, didesnę saugą ir atskaitomybę atliekant darbą platformoje.
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Esama situacija ir problemos
Kai kurie skaitmeninėse darbo platformose dirbantys žmonės susiduria su prastomis darbo sąlygomis ir nepakankama socialine apsauga. Daugeliu atvejų nukenčia fiktyviai savarankiškai dirbantys asmenys, t. y. tie, kurių užimtumo statusas neteisingai klasifikuojamas. Tokie darbuotojai neturi nei nacionalinės ar ES darbo teisės apsaugos, nei savarankiškumo ar tvirtesnės padėties darbo rinkoje – t. y. to, kuo naudojasi daug savarankiškai dirbančių asmenų.
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Apskaičiuota, kad ES skaitmeninėse platformose dirba apie 28 mln. žmonių. Manoma, kad 22,5 mln. šių asmenų yra teisingai klasifikuoti kaip darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys (didžioji dauguma priskiriami pastariesiems).
Tačiau 5,5 mln. iš 28 mln. žmonių gali susidurti su neteisingu klasifikavimu. Dėl tokio neteisingo darbo skaitmeninėse platformose statuso klasifikavimo visoje ES priimta daugiau kaip 100 teismo sprendimų ir 15 administracinių sprendimų.
Kai kurie skaitmeninėse platformose dirbantys žmonės patiria tam tikrą kontrolę, nes užduočių paskirstymui, priežiūrai, vertinimui ir išvadų darymui platformos naudoja algoritmus, galinčius jiems daryti poveikį. Šis algoritminis valdymas gali neigiamai veikti kai kurias jų darbo sąlygas ir didinti neteisingo klasifikavimo riziką, nes sudėtingi skaitmeniniai susitarimai gali slėpti subordinaciją ir diskriminaciją.
Skaitmeninėse platformose dirbantys žmonės privalo suprasti, kaip jų elgesys veikia prieigą prie algoritmais nustatomų būsimų darbo galimybių. Galimybė atlikti užduotis turi įtakos jų pajamoms, nepriklausomai nuo užimtumo statuso. Taigi, algoritminio valdymo problemos aktualios ir darbuotojams, ir skaitmeninėse platformose savarankiškai dirbantiems asmenims.
Siūlomos naujovės
Užimtumo statuso nustatymas. Nustatant, kaip turi būti sprendžiama, ar platformoje dirbantis asmuo turi būti laikomas darbuotoju, ar savarankiškai dirbančiu asmeniu, pirmiausia bus vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką nurodė sutarties šalys sutartyje. Nustatant tinkamą užimtumo statusą, taikomi Darbo kodekso kriterijai ir papildomi požymiai.
Darbo santykių požymiai nustatomi, kai yra pavaldumo požymiai ir kai platformoje dirbantis žmogus neturi bent vienos iš šių teisių: 1) pats laisvai pasirinkti, ar teikti šias paslaugas, kuriuo laiku jas teikti ar pasirinkti maksimalų tokių paslaugų (užduočių) kiekį; 2) savarankiškai teikti tretiesiems asmenims tokių pat ar panašių paslaugų; 3) susitarti dėl paslaugos kainos ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių, taip pat susipažinti su esminėmis paslaugos teikimo sąlygomis (įkainis, konkretus adresas, vieta, atstumas ir pan.) prieš paslaugos teikimą.
Teisė į duomenų apsaugą. Siekiant užtikrinti platformų darbuotojų teisę į duomenų apsaugą, siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis (pvz., emocinę būklę, pokalbius, duomenis ne darbo metu). Platformos, kurios darbuotojų veiklą vertina ar sprendimus priima, naudodamos algoritmus, privalės atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
Teisė žinoti. Skaitmeninės darbo platformos privalės per jas dirbančius asmenis, jų atstovus ar Valstybinę darbo inspekciją (VDI) (jų prašymu) aiškiai informuoti apie bet kokių automatizuotų stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų naudojimą, jų veikimą, kriterijus ir poveikį. Informacija turi apimti: kokie duomenys renkami, kokie sprendimai priimami, pagal kokius kriterijus ir kodėl, kam duomenys perduodami (įskaitant grupės įmones), kokiais pagrindais priimami sprendimai riboti paskyrą, nemokėti už darbą, keisti statusą ir pan.
Teisė gauti paaiškinimą. Per skaitmenines platformas dirbantys asmenys turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo.
Teisė ginčyti sprendimus. Per skaitmeninę platformą dirbantys asmenys turės teisę prašyti peržiūrėti platformos automatiškai sistemų priimtus sprendimus, o platforma privalės atsakyti per nustatytą laiką ir ištaisyti pažeidimus.
Žmogaus įsikišimo teisė. Galutiniai automatinių sistemų sprendimai, kurie turi įtakos darbuotojo teisėms, pvz., dėl platformos darbuotojo atleidimo ar jo paskyros blokavimo, turės būti priimami žmogaus, ne automatizuotos sistemos.
Teisė į nediskriminavimą ir priežiūrą. Platformų automatizuotos sistemos, jų priimami sprendimai turės būti reguliariai tikrinami, kad nesukeltų diskriminacijos.
Teisė į duomenų perkeliamumą. Per skaitmeninę darbo platformą dirbantys asmenys turės teisę gauti ir perkelti savo darbo duomenis į kitą platformą (pvz., reitingus).
Teisė į informavimą ir konsultavimą. Prieš diegiant ar keičiant automatizuotas sprendimų priėmimo ar automatizuotas stebėjimo sistemas, apie tai skaitmeninė platforma turės informuoti darbuotoją tiesiogiai, jei jis neturi savo atstovų platformoje. Informacija turi būti pateikiama aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinama forma, kad darbuotojai žinotų, kaip algoritmai gali paveikti jų darbą.
Darbo kodeksas (DK)pokyčiaisavarankiškai dirbantieji
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