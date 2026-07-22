VerslasRinkos pulsas

Skelbiama dviejų nepriklausomų „Viamatikos“ valdybos narių atranka

2026 m. liepos 22 d. 10:45
Susisiekimo ministerija paskelbė dviejų nepriklausomų bendrovės „Viamatika“ valdybos narių atranką ketverių metų kadencijai.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, naujos kadencijos valdybai teks svarbus vaidmuo stiprinant bendrovės veiklą.
„Viamatika“ privalo užtikrinti, kad keliai, tiltai ir kiti statiniai būtų kokybiški, saugūs ir tarnautų žmonėms kuo ilgiau. Todėl naujos kadencijos valdybos laukia svarbūs uždaviniai“, – pranešime pabrėžė J. Taminskas.
„Viamatika“ atlieka statybos darbų ir medžiagų vertinimą bei siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas tinkamas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms.
Susiję straipsniai
Klaipėdos uoste atsiras didžiulė statybvietė: įrengs vietų šimtams laivų, naudą skaičiuoja milijardais

Klaipėdos uoste atsiras didžiulė statybvietė: įrengs vietų šimtams laivų, naudą skaičiuoja milijardais

Neilgai trukus – naujos taisyklės skrendant Europoje: keleiviams patiks

Neilgai trukus – naujos taisyklės skrendant Europoje: keleiviams patiks

Lietuvos oro uostai atskleidė, kokia išeitinė išmokėta buvusiam vadovui S. Bartkui

Lietuvos oro uostai atskleidė, kokia išeitinė išmokėta buvusiam vadovui S. Bartkui

Bendrovės valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai ir vienas valstybės tarnautojas.
Valdybos kadencija trunka ketverius metus.
Susisiekimo ministerijabendrovėvaldybos nariai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.