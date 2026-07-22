Skelbiama dviejų nepriklausomų „Viamatikos“ valdybos narių atranka

Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, naujos kadencijos valdybai teks svarbus vaidmuo stiprinant bendrovės veiklą.
„Viamatika“ privalo užtikrinti, kad keliai, tiltai ir kiti statiniai būtų kokybiški, saugūs ir tarnautų žmonėms kuo ilgiau. Todėl naujos kadencijos valdybos laukia svarbūs uždaviniai“, – pranešime pabrėžė J. Taminskas.
„Viamatika“ atlieka statybos darbų ir medžiagų vertinimą bei siekia užtikrinti, kad būtų išlaikomas tinkamas kokybės lygis ir statomi objektai ilgai tarnautų visuomenės reikmėms.
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Bendrovės valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai ir vienas valstybės tarnautojas.
Valdybos kadencija trunka ketverius metus.
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