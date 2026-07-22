Vėl sutriko Registrų centro veikla

Patikrinus, matoma, kas neveikia nei savitarnos, nei kitos sistemos.
„Šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas jungiantis prie savitarnos paslaugų. Trikdžiai sprendžiami, atsiprašome už nepatogumus“, – rašoma Registrų centro interneto svetainėje.
Kaip nurodė Registrų centro atstovas žiniasklaidai Mindaugas Samkus, fiksuojami greitaveikos sutrikimai.
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„Šiuo metu yra fiksuojami Registrų centro sistemų greitaveikos sutrikimai. Dėl to prisijungimas prie sistemų gali užtrukti, o kai kuriais atvejais prisijungti nepavyksta iš pirmo karto.
Trikdžiai prisijungiant kilo dėl galimai išaugusių tam tikrų IT procesų užklausų. Registrų centro IT komanda šiuo metu aiškinasi tikslias sutrikimo priežastis. Atsiprašome už nepatogumus“, – pažymėjo jis.
Primename, kad Registrų centro veikla buvo sutrikusi ir antradienį.