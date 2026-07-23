VERT neplaninio patikrinimo metu nustatyta, kad viename iš vandens šildymo katilų buvo savavališkai pašalintos nenaudotinų degiklių plombos, o įrenginys eksploatuotas beveik dvigubai didesne galia, nei buvo leista.
Taip pat užfiksuota, kad „Kauno energija“ eksploatavo naują vandens šildymo katilą, nors jo paleidimo darbai dar nebuvo baigti.
„Energetikos įrenginių eksploatavimo reikalavimai skirti užtikrinti saugų potencialiai pavojingų įrenginių darbą. Savavališkas techninių galimybių keitimas ar įrenginių eksploatavimas nepabaigus numatytų procedūrų, kelia pavojų tiek įmonės darbuotojams, tiek aplinkai, todėl tokie pažeidimai negali būti toleruojami“, – pranešime cituojamas VERT pirmininko pavaduotas Matas Taparauskas.
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VERT pabrėžė, kad garo ir vandens šildymo katilai priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams. Todėl, pasak tarybos, nesilaikydama saugaus eksploatavimo reikalavimų, bendrovėje nustatyti pažeidimai kėlė riziką energetikos įrenginių techninei būklei bei žmonių saugumui.
Bendrovė baudą turi sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo dienos.