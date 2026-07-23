„Pigu.lt“ kyla į orą: apsipirkti jau galima ir „airBaltic“ skrydžių metu

„Esame e. prekybos centras telefone ir norime būti pasiekiami tiek ant žemės, tiek danguje. Išbandydami naujus e. prekybos kanalus, siūlome naujų galimybių apsipirkti ten, kur patogiausia mūsų klientams. Skrydžio laikas puikiai tinka ramiai peržiūrėti platų mūsų produktų asortimentą ir išsirinkti tai, ko reikia“, – sako „Pigu.lt“ ir „PHH Group“ rinkodaros direktorius Vytautas Romeika.
Šis pilotinis e. projektas startavo birželio 1 dieną ir tęsis tris mėnesius. „Jau dabar matome prasmę tęsti pradėtą iniciatyvą ir pasibaigus vasarai. Maža to, šiuo metu dėl panašios integracijos bendraujame su „WizzAir“ oro linijomis – apsipirkti ore pasiūlysime dar daugiau savo klientų“, – teigia V. Romeika.
Iki šiol vidutiniškai vieno apsipirkimo ore metu „Pigu.lt“ pirkėjai išleido apie 38 eurus.
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Apsipirkimo procesas lėktuve – paprastas. Prisijungę prie nemokamo „airBaltic“ belaidžio interneto, keleiviai savo telefone, planšetėje ar kompiuteryje gali atverti „AirMall“ parduotuvės duris.
Pasirinkę prekę iš vienos iš „PHH Group“ e. platformų, klientai nukreipiami tiesiai į Marketplace, pavyzdžiui, „Pigu.lt“, kurioje užbaigia pirkimą, o e. platforma pasirūpina užsakymo įvykdymu ir pristatymu pasirinktu adresu.
„Pigu.lt“ ir kitų „PHH Group“ platformose siūlomų produktų duomenų sąsajas į „AirMall“ parduotuvę integravo kompanija „InterLnkd“. Sistema, atsižvelgdama į kelionės duomenis, pavyzdžiui, kryptį, sezoną ar kelionės pobūdį, keleiviams pateikia aktualius ir personalizuotus pasiūlymus.
„Tiek danguje, tiek ant žemės vadovaujamės tais pačiais principais, padedančiais kurti geresnę pirkėjų patirtį – siūlome kokybiškus produktus konkurencingomis kainomis ir užtikriname greitą pristatymą. Siekiame, kad apsipirkti būtų paprasta ir patogu, kad ir kur tuo metu būtų mūsų klientai“, – sako V. Romeika.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Klientai pasiūlymus e. platformose per metus peržiūri virš 500 milijonų kartų.