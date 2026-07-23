„Ryanair“ skrydžio drama nesibaigia: aiškėja naujos detalės apie nelaimę

Priminsime, kad incidentas įvyko liepos 10 d., netrukus po to, kai „Ryanair“ lėktuvas pakilo iš Salonikų oro uosto Graikijoje skrydžiui į Vokietiją. Keleiviai išgirdo staigų, galingą trenksmą, po kurio dužo vienas lėktuvo langų, o prie jo sėdėjusį vyrą iki pusės ištraukė iš orlaivio. Laimei, dėl keleivių reakcijos ir dėl to, kad L. Karovićas sėdėjo prisisegęs diržą, tragedijos pavyko išvengti.
Pirminiais duomenimis, įvykio priežastimi galėjo tapti svetimkūnis, kuris pakilimo metu sugadino variklį, rašo „fakt.pl“.
Apie tokią priežastį kalba „Ryanair“ generalinis direktorius Michaelas O'Leary. Vis dėlto aviakompanija pabrėžia, kad galutines išvadas bus galima padaryti tik baigus tyrimą. M. O'Leary teigia, kad lėktuvas buvo 18 metų senumo, o jo variklis per pastaruosius dvejus kapitaliai suremontuotas.
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Tyrimą atlieka JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSV). Iš iki šiol surinktų duomenų matyti, kad variklio gedimą sukėlė vienos jo dalies atsiskyrimas. Ši dalis vėliau, kaip manoma, atsitrenkė į lėktuvo langą, dėl ko jis sudužo ir įvyko staigi dekompresija.
Vis dėlto, kaip rašo naujienų agentūra „Reuters“, neatmetama galimybė, kad incidentas susijęs su orlaivio amžiumi ar eksploatacija.
„Mūsų tyrėjai dar neatmetė galimybės, kad šiam įvykiui įtakos galėjo turėti orlaivio amžius ar techninės priežiūros problemos“, – rašė NTSV pirmininkė Jennifer Homendy laiške M. O’Leary, pridurdama, kad generalinio direktoriaus komentarai pažeidė agentūros taisykles dėl informacijos atskleidimo.