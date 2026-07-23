50 veiklos sektorių Lietuvoje. Paskelbtos mažiausią darbuotojų kaitą turinčios įmonės

Iš pirmo žvilgsnio galima pamanyti, kad jei darbuotojų kaita nedidelė, tai įmonė – svajonių darbdavys. Visgi svarbu pabrėžti ir patikslinti, kad maža darbuotojų kaita nebūtinai signalizuoja, kad įmonėje nėra vidinių iššūkių, sunkumų ar netinkamos kultūros. Kartais būna atvejų, kad nedidelę darbuotojų kaitą sąlygoja mažesnis regionas, ribota darbo vietų pasiūla, nišinė įmonės veikla ar kiti faktoriai.
Visgi, dažnu atveju, žemas darbuotojų kaitos rodiklis organizacijoje gali būti traktuojamas kaip „žalia vėliavėlė“ būsimiems darbuotojams – įmonėje galimai yra aiškūs vidiniai procesai, didesnis darbuotojų įsitraukimas, lojalumas, stabilūs finansiniai rodikliai, palankios darbo sąlygos, konkurencingas atlyginimas ar kitos naudos.
Darbuotojams, ieškantiems būsimo darbdavio, tokie rodikliai – tai papildomas įrankis organizacijos įvertinimui. Visgi, kiekvienas rodiklis (tiek aukštas, tiek žemas) turi kontekstą – todėl būtina vertinti visumą. Kad išvados būtų pagrįstos, rodiklius būtina aptarti dar darbo pokalbio metu – tai suteiks papildomos informacijos apie organizaciją, procesus ir kultūrą.
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Išsamios informacijos apie darbdavius ir darbo pasiūlymų platforma lovejob.lt atliko įmonių darbuotojų kaitos analizę ir dėmesį skyrė mažiausią darbuotojų kaitą turinčioms įmonėms. Atrinkta 50 skirtingų sektorių Lietuvoje, kiekviename jų išrinkta po TOP 3 darbdavius – įmones, kuriose 2025 m. darbuotojų kaita kaitos rodiklis buvo mažiausias.
Svarbu paminėti, kad darbuotojų kaitos rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę, remiantis SODRA duomenimis. Į palyginimą įtrauktos vidutinės ir didesnės įmonės bei organizacijos, turinčios daugiau nei 100 darbuotojų (išimtis pritaikyta vertinant Lietuvos „Vienaragius“, nes ne visos įmonės turi 100 darbuotojų).
Ką svarbu žinoti vertinant darbuotojų kaitą?
Darbuotojų kaitos rodiklis – tai svarbus ir reikšmingas faktas, vertinant organizaciją (įmonės stabilumą, kultūrinį kontekstą, procesus ir darbo sąlygas). Mažas darbuotojų kaitos rodiklis yra pozityvus signalas įmonėje, kuomet vertinamos ir lyginamos kelios to paties sektoriaus, panašia veikla užsiimančios organizacijos.
Svarbu pabrėžti, kad darbuotojų kaitos rodiklis objektyviau atspindi vidutinių ir didelių įmonių vidinę situaciją, o mažoms įmonėms įvertinti šių skaičių nepakanka – būtinas kontekstas.
Taip pat būtų neobjektyvu vertinti kaitos rodiklius tarp skirtingų sektorių, nes kiekvienas sektorius turi savą specifiką, kurią lemia sezoniškumas, darbuotojų kvalifikacija, darbo pobūdis, darbo laikas, konkurencija, specialistų trūkumas, veiklos sritis ir kt.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad būna atveju, kai kaitos rodiklis teoriškai atrodo didesnis, nors darbuotojai faktiškai organizacijos nepalieka, o pereina dirbti į kitas įmonių grupės įmones.
Apibendrinant, į aukščiau pateiktą sąrašą patekusios įmonės – pagal darbuotojų kaitos rodiklius lyderiauja savo sektoriuje, reprezentuoja teigiamą, kaip darbdavio, įvaizdį. Kiekvienam darbuotojui, prieš renkantis potencialų darbdavį, būtina įvertinti visas galimas rizikas, įmonės situaciją, darbo sąlygas ir įvaizdį rinkoje. Darbuotojų kaitos rodiklis – vienas iš patikimų faktorių, ieškant ilgalaikės ir stabilios darbo vietos rinkoje.
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