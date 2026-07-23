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ECB priėmė sprendimą dėl palūkanų normos

2026 m. liepos 23 d. 15:25
Marius Jakštas
Europos Centrinis Bankas (ECB) ketvirtadienį paliko galioti bazinę 2,25 proc. palūkanų normą.
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Pastarąjį kartą ECB valdančioji taryba visas tris pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe nuo 2026 m. birželio 17 d. buvo padidintos iki atitinkamai 2,25 proc., 2,40 proc. ir 2,65 proc.
Prieš tai bazinė palūkanų norma išliko 2 proc. lygyje maždaug metus.
Savo sprendimus apie palūkanų normas ECB skelbia kas šešias savaites spaudos konferencijoje po atitinkamo valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio.
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