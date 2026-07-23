Iš Lietuvos rinkos liepė pašalinti pavojingą gaminį: skubiai įspėja moteris dėl grėsmės vaisingumui

Nustatyta, kad gaminio sudėtyje yra draudžiama cheminė medžiaga Cyclotetrasiloxane (D4), todėl jis neatitinka nustatytų saugos reikalavimų, praneša Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).
Ji tikslina – kyla cheminis pavojus. Makiažo pagrindas dėl sudėtyje esančios cheminės medžiagos gali turėti poveikį endokrininei ir reprodukcinei sistemai – pakenkti vaisingumui ir negimusiam vaikui, o ilgalaikis naudojimas gali veikti endokrininę sistemą bei sukelti žalingą poveikį vandens gyvūnijai.
Šio makiažo pagrindo platintoja – UAB „Statlaiva“, registruota Klaipėdoje.
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Kosmetikos gaminys į rinką tiekiamas 25 ml talpos skaidraus stiklo buteliuke su kamšteliu ir dozatoriumi bei apsauginiu plastikiniu dangteliu, gamyklinėje kartono pakuotėje su lizdiniu rėmeliu dvylikai gaminio vienetų ir „displėjumi“, kuriame pateikiama informacija apie gaminį.
VVTAT uždraudė UAB „Statlaiva“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliu
makiažo pagrindasValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)endokrinologija
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