VerslasRinkos pulsas

Iš Lietuvos rinkos liepė pašalinti pavojingą gaminį: skubiai įspėja moteris dėl grėsmės vaisingumui

2026 m. liepos 23 d. 13:27
Lrytas.lt
Vandeniui atsparus makiažo pagrindas „Skinn Foundation Oil-Control Liquid Waterproof“ (prekės ženklas „lucky model“, brūkšninis kodas 6937118814837) pripažintas pavojingu.
Daugiau nuotraukų (4)
Nustatyta, kad gaminio sudėtyje yra draudžiama cheminė medžiaga Cyclotetrasiloxane (D4), todėl jis neatitinka nustatytų saugos reikalavimų, praneša Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).
Ji tikslina – kyla cheminis pavojus. Makiažo pagrindas dėl sudėtyje esančios cheminės medžiagos gali turėti poveikį endokrininei ir reprodukcinei sistemai – pakenkti vaisingumui ir negimusiam vaikui, o ilgalaikis naudojimas gali veikti endokrininę sistemą bei sukelti žalingą poveikį vandens gyvūnijai.
Šio makiažo pagrindo platintoja – UAB „Statlaiva“, registruota Klaipėdoje.
Susiję straipsniai
Įspėja dėl Lietuvoje pagamintos arbatos: aptikta pavojinga medžiaga

Įspėja dėl Lietuvoje pagamintos arbatos: aptikta pavojinga medžiaga (4)

Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“

Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“ (3)

Kelionių milžino „Novaturo“ ateitis – po didinamuoju stiklu: ką reikia žinoti keleiviams

Kelionių milžino „Novaturo“ ateitis – po didinamuoju stiklu: ką reikia žinoti keleiviams (3)

Kosmetikos gaminys į rinką tiekiamas 25 ml talpos skaidraus stiklo buteliuke su kamšteliu ir dozatoriumi bei apsauginiu plastikiniu dangteliu, gamyklinėje kartono pakuotėje su lizdiniu rėmeliu dvylikai gaminio vienetų ir „displėjumi“, kuriame pateikiama informacija apie gaminį.
VVTAT uždraudė UAB „Statlaiva“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliu
makiažo pagrindasValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT)endokrinologija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.