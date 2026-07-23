Lietuviško kapitalo bankas pateko tarp 500 stipriausių pasaulio finansinių technologijų įmonių

Reitinge įvertintos 500 stipriausių finansų technologijų įmonių pasaulyje iš skirtingų sektorių – mokėjimų, neobankininkystės, alternatyvaus finansavimo ir kitų. Geriausių fintech įmonių sąrašas sudarytas atlikus išsamų kelių tūkstančių įmonių tyrimą ir pritaikius vertinimo modelį, pagrįstą tokiais veiklos rodikliais kaip kokybinis inovatyvumas, pajamų augimas, paskolų ir indėlių portfeliai, klientų bazė, darbuotojų skaičius ir kt.
„Šis įvertinimas patvirtina tai, ką kasdien matome savo rezultatuose – „SME Bank“ yra vienas iš sparčiausiai augančių Europos neobankų, ir dabar tai mato pasaulinė rinka. Tai yra neįtikėtinas visos mūsų komandos nuopelnas: nuo tų, kurie statė banko pamatus, iki talentų, prisijungusių visai neseniai, bet iškart tapusių šio augimo varikliu.
Kovo mėnesį „FT 1000“ reitinge buvome pripažinti viena sparčiausiai augančių įmonių Europoje, o šiandien jau stovime vienoje gretoje su stipriausiais pasaulio skaitmeninės bankininkystės žaidėjais. Mes tik įsibėgėjame“, – sako Audrius Milukas, „SME Bank“ bendraįkūrėjas ir valdybos pirmininkas.
Susiję straipsniai
Pasak jo, būti vieninteliu lietuviško kapitalo neobanku šiame sąraše yra didelis įvertinimas. Tai įrodo, kad Lietuvoje kuriami skaitmeninės bankininkystės ir apyvartinio kapitalo finansavimo sprendimai yra konkurencingi bei vertinami pasauliniu mastu.
Didėjant skolinimo apimtims, banko turtas pernai išaugo tris kartus iki 455 mln. eurų, palūkanų pajamos per 2025 m. padidėjo 35 proc. ir pasiekė 14,6 mln. eurų. Paskolų portfelis per metus išaugo kone dvigubai – iki 148 mln. eurų (2024 m. pabaigoje sudarė 83 mln. eurų), o pritrauktų indėlių suma padidėjo daugiau nei 2,5 karto ir pasiekė 428 mln. eurų, palyginti su 170 mln. eurų 2024 m.
Tarptautinę sėkmę lėmė aktyvi banko veikla ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, Suomijoje bei Nyderlanduose.