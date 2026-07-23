Skandalinga reklama Estijoje: karo užuominos ir „čirškinami rusai“

Antradienį socialiniuse tinkluose paskelbtoje reklamoje matyti du vyrai, vilkintys juodais marškinėliais su Ukrainos vėliavomis. Nuotraukoje jie pavaizduoti kepantys mėsą, o už jų nugaros matyti į dangų kylantys dūmai.
Ant nuotraukos yra ir įrašas. Jis skelbia: „Tinkamai iškepta ant grilio mėsa net kartų svogūną paverčia saldžiu.“
Bendrovės reklama nepraslydo nepastebėta. Kritikai teigė, kad tai provokuojanti nuorodą į Rusijos karą prieš Ukrainą.
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Ukrainos dronai jau ne vieną kartą atakavo Rusijos objektus.
Kovo pabaigoje po Ukrainos smūgio Rusijos Ust Lugos uoste kilęs gaisras buvo matomas ir iš kai kurių Šiaurės Rytų Estijos vietovių. Dūmų stulpai buvo matomi net iš maždaug už 50 kilometrų į pietvakarius nuo Ust Lugos esančios Silamejės, o pakrantės vaizdas priminė „Rannarootsi“ reklamoje panaudotą foną.
Pastarosiomis dienomis Ukraina atakavo privačiai valdomos internetinės prekybos bendrovės „Wildberries“ sandėlius.
Socialiniuose tinkluose – ir liaupsės, ir kritika
Komentatoriai socialiniuose tinkluose pasidalijo į dvi stovyklas. Vieni gyrė tokią reklamą, kiti aštriai kritikavo.
Vienas komentatorius rašė, kad tai puiki reklama.
„Reikia pasakyti, kad tokios pravardės kaip „svogūnas“ (sibul), „tibla“, „vatnikas“ ir kitos nėra skirtos tautybei apibūdinti – jos pirmiausia nusako tam tikrą mąstyseną. Taip vadinami žmonės, kurie propaguoja didžiarusišką šovinizmą ir savo viršenybę, pateisina kitų tautų žudymą, prievartavimą, kankinimą ir pavergimą. Iš tiesų tokią ideologiją dažniausiai puoselėja rusai, tačiau tikrai ne visi rusai. Be to, yra ir grynakraujų estų, kuriuos galima pavadinti „tiblomis“.
Visi, kurie dėl šios reklamos pasijuto įžeisti, ypač Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste, aiškiai parodo savo mąstyseną ir palankumą agresoriui“, – rašė jis.
Kitas žėrė kritiką: „Ar tikrai nežinojote, kad Estijoje žodis „sibul“ („svogūnas“) vartojamas kaip menkinanti pravardė rusams? Esu visiškai įsitikinęs, kad tai jums puikiai žinoma. Jūsų reklamoje sakoma: „Kartus svogūnas tampa saldus“, vaizduojami ukrainiečiai, o fone matyti karo dūmai. Sunku patikėti, kad toks žodžių pasirinkimas ir vizualiniai sprendimai yra tik atsitiktinis sutapimas. Veikiau susidaro įspūdis, kad ši provokacija buvo apgalvota ir sukurta sąmoningai.
Mano nuomone, tokia reklama yra itin prasto skonio ir žeidžianti. Be to, ji gali prieštarauti Estijos reklamos įstatymo principams, draudžiantiems reklamą, kuri diskriminuoja ar menkina žmones dėl jų tautybės.“
Įmonės vadovas pakomentavo sprendimą
Liepos 23 d. Karmo Axelis, „Rannarootsi Lihatööstus“ generalinis direktorius ir valdybos narys, pakomentavo reklaminį įrašą, kalbėdamas su ERR.
Jis teigė, kad bendrovė reklamai nesuteikė jokios politinės ar priešiškos reikšmės.
„Tai tiesiogiai susiję su mūsų produktu ir jo sudedamąja dalimi – karamelizuotais svogūnais. Tekste kalbama konkrečiai apie šį produktą“, – sakė Axelis.
Paklaustas, ar įmonė žinojo apie kitą, neigiamą žodžio „sibul“ reikšmę, Axelis sakė, kad apie tai sužinojo po paskelbimo.
„Dabar aš tai geriau suprantu. Tačiau kuriant šį įrašą, galvojome apie produktą. Čia nebuvo tikslo ieškoti konflikto“, – sakė jis.
Paklaustas, kodėl mėsą kepa vaikinai su Ukrainos vėliavomis ir dūmų stulpų fone, C. Axelis paaiškino, kad šį įvaizdį įkvėpė šiandieninės aktualijos.
„Paveikslėlis kalba apie šiandienos realią situaciją, kurią matome naujienų sraute. Kiekvieną dieną naujienose matome šiuos dūmų stulpus. Štai iš kur atsirado šis vaizdas“, – paaiškino jis.
Bendrovė taip pat atmeta kaltinimus, kad reklama buvo nukreipta prieš kokią nors nacionalinę grupę.
„Mūsų publikacija jokiu būdu nebuvo nukreipta prieš jokią Estijoje gyvenančią tautybę. Tekstas nurodo produktą, o vaizdas yra šiandienos žiniasklaidos paveikslėlis. Tai tik du dalykai kartu. Šios reklamos pagalba konflikto neieškojome“, – pabrėžė vykdomasis direktorius.