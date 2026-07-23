Daugiau nei 20 tūkst. kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogo, perdangų ir renovacijos skydai bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose.
Skelbiama, kad pradiniu veiklos etapu gamykla planuoja pasiekti apie 210–250 tūkst. kvadratinių metrų skydų metinius gamybos pajėgumus. Tokio kiekio, anot bendrovės, pakaktų apie 150 daugiabučių atnaujinimui per metus.
Šiuo metu gamykloje formuojama komanda, o įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų.