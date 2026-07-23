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Viename iš prekybos tinklų – koldūnai su salmonelėmis: grąžinti galima ir be kvito

2026 m. liepos 23 d. 14:04
Lrytas.lt
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) paskelbė, kad prekybos tinkle pardavinėtuose koldūnuose su vištiena (prekės ženklas „Froia“) buvo rasta Salmonella Enteritidis. Šis privatus prekės ženklas priklauso tinklui „Rimi“.
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VMVT naujienų portalui Lrytas patvirtino, kad šie produktai tikrai buvo patekę į prekybą.
Juos prekybos tinklo užsakymu gamina Kaune įsikūrusi bendrovė „Liūtukas“ ir Ko“.
Kaip naujienų portalui Lrytas sakė šios įmonės vyriausioji technologė, šis įvykis yra „šviežias“, jis nutiko šią savaitę.

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„Tai buvo nedidelė partija, platina tik viename prekybos tinkle. Paskelbus vyko šios produkcijos išėmimas“, – sakė vyr. technologė.
„Taip, atšaukimas vykdomas, nes produktas pateko į rinką, todėl prašoma grąžinti, tų kas įsigijo minėto galiojimo termino produktą. Pirkėjai gali grąžinti ir be pirkimo čekio“, – pranešė „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
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Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos. Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.
Rimi LietuvaLiūtukas ir Kokoldūnai
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