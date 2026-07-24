„Avia Solutions Group“ valdybos nariu paskirtas AJ Abedin

Naujasis valdybos narys dirbs įmonių grupės biure Niujorke ir bus atsakingas už ryšių stiprinimą su JAV kapitalo rinkomis, strateginius tikslus bei prisidės prie tolesnės „Avia Solutions Group“ ACMI ir kitų aviacijos paslaugų ekosistemos plėtros.
AJ Abedin turi sukaupęs daugiau nei 20 metų patirtį aviacijos finansų, orlaivių lizingo ir kapitalo rinkų srityse. Prieš prisijungdamas prie „Avia Solutions Group“ jis ėjo vadovaujančias pareigas „Air Lease Corporation“ (dabar „Sumisho Air Lease“) – vienoje lyderiaujančių orlaivių lizingo bendrovių pasaulyje. Savo karjerą Abedin pradėjo „J.P. Morgan“, kur konsultavo institucinius klientus verslo finansavimo ir įmonių susijungimų bei įsigijimų (M&A) sandorių klausimais.
„Džiaugiuosi, kad AJ prisijungia prie grupės valdybos ir vadovų komandos. Jo ekspertinės žinios apie JAV kapitalo rinkas, aviacijos verslą ir strateginį orlaivių valdymą – labai vertingos įgyvendinant „Avia Solutions Group“ verslo strategiją ir vykdant pasaulinę plėtrą, paremtą ACMI verslo modeliu“, – sako „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas ir įkūrėjas Gediminas Žiemelis.
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„Avia Solutions Group“ stiprybė ir konkurencinis pranašumas – unikali aviacijos paslaugų ekosistema, veikianti 6 žemynuose, kurios ašis – ACMI verslo modelis, padedantis avialinijoms efektyviau valdyti kaštus, generuoti daugiau pajamų piko sezonu ir geriau valdyti savo orlaivių parko pajėgumus.
ACMI gali suteikti avialinijoms papildomus orlaivių pajėgumus kai jų labiausiai reikia, pasiūlyti pajėgumus vėluojant naujų orlaivių pristatymu, suteikti avialinijoms galimybę išbandyti naujus kelionių maršrutus ir daugelį kitų privalumų“, – teigia AJ Abedin, naujais paskirtas „Avia Solutions Group“ valdybos narys ir vyriausiasis strateginis patarėjas.
Avia Solutions GroupAirijaorlaiviai
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