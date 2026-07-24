„Energesman“ vykdys teismo sprendimą dėl mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos perdavimo VAATC

„Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius „Energesman“ vykdys (…) teismo sprendimą – leis disponuoti MBA pastatais, technika ir leis VAATC atstovams patekti į teritoriją. To bendrovė netrukdė daryti niekada“, – Eltai nurodė bendrovė.
Anot „Energesman“ vadovo Algirdo Blazgio, įmonė niekada netrukdys VAATC disponuoti savo turtu, ko VAATC prašė įpareigoti teismo.
Tuo metu teisės valdyti ir naudotis pastatais bei įrengimais VAATC teismo, pasak bendrovės direktoriaus, neprašė ir tokia teisė šiuo teismo sprendimu jiems nebuvo suteikta.
Susiję straipsniai
Todėl, kaip teigiama, „Energesman“ toliau vykdys savo įsipareigojimus pagal eksploatavimo sutartį ir tvarkys regiono atliekas.
„Mes privalome toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal eksploatavimo sutartį ir tvarkyti atliekas – tą toliau ir darysime“, – nurodė A. Blazgys.
Prieš porą savaičių dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį.
Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas paskelbė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta.
Teismas penktadienį išnagrinėjęs VAATC prašymą šioje byloje uždraudė atsakovei „Energesman“ trukdyti VAATC atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje.
Teismo vertinimu, ypatingos susidariusios ekstremalios situacijos aplinkybės ir „Energesman“ veiksmai leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo priėmimo laikinai sureguliuoti situaciją šioje teritorijoje.