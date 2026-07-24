VerslasRinkos pulsas

„Energesman“ vykdys teismo sprendimą dėl mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos perdavimo VAATC

2026 m. liepos 24 d. 17:56
Ūla Klimaševska
Vilniaus apylinkės teismui penktadienį įpareigojus operatorę „Energesman“ sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą perduoti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC), bendrovė teigia sprendimą vykdysianti.
Daugiau nuotraukų (1)
„Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius „Energesman“ vykdys (…) teismo sprendimą – leis disponuoti MBA pastatais, technika ir leis VAATC atstovams patekti į teritoriją. To bendrovė netrukdė daryti niekada“, – Eltai nurodė bendrovė.
Anot „Energesman“ vadovo Algirdo Blazgio, įmonė niekada netrukdys VAATC disponuoti savo turtu, ko VAATC prašė įpareigoti teismo.
Tuo metu teisės valdyti ir naudotis pastatais bei įrengimais VAATC teismo, pasak bendrovės direktoriaus, neprašė ir tokia teisė šiuo teismo sprendimu jiems nebuvo suteikta.
Susiję straipsniai
Šiukšlių krizei kaistant – aštrūs V. Benkunsko kaltinimai: „Ar normalu skambinti mano žmonai? Visiškas dugnas“

Šiukšlių krizei kaistant – aštrūs V. Benkunsko kaltinimai: „Ar normalu skambinti mano žmonai? Visiškas dugnas“ (10)

Pranešė, ar skelbs ekstremalią situaciją dėl sostinės atliekų: štai koks sprendimas pasiūlytas

Pranešė, ar skelbs ekstremalią situaciją dėl sostinės atliekų: štai koks sprendimas pasiūlytas

Dėl atliekų krizės sostinėje žodį tarė teismas: štai kas laukia toliau

Dėl atliekų krizės sostinėje žodį tarė teismas: štai kas laukia toliau

Todėl, kaip teigiama, „Energesman“ toliau vykdys savo įsipareigojimus pagal eksploatavimo sutartį ir tvarkys regiono atliekas.
„Mes privalome toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal eksploatavimo sutartį ir tvarkyti atliekas – tą toliau ir darysime“, – nurodė A. Blazgys.
Prieš porą savaičių dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį.
Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas paskelbė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta.
Teismas penktadienį išnagrinėjęs VAATC prašymą šioje byloje uždraudė atsakovei „Energesman“ trukdyti VAATC atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje.
Teismo vertinimu, ypatingos susidariusios ekstremalios situacijos aplinkybės ir „Energesman“ veiksmai leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo priėmimo laikinai sureguliuoti situaciją šioje teritorijoje.
EnergesmanTeismasVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.