„FL Technics“ generaliniu direktoriumi taps Saulius Bajarūnas

Pareigas jis pradės eiti nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
Pastaruosius aštuonerius metus S. Bajarūnas ėjo „FL Technics“ vykdomojo direktoriaus pareigas, o nuo šiol bus atsakingas už bendrovės pasaulinę veiklą ir strateginę plėtrą. „FL Technics“ vadovo pozicijoje S. Bajarūnas pakeis ilgametį įmonės vadovą Žilviną Lapinską, neseniai perėmusį „Avia Solutions Group“ generalinio direktoriaus pareigas.
„FL Technics“ užsitarnavo patikimo tarptautinio aviacijos partnerio vardą skirtinguose pasaulio žemynuose. Kartu su mūsų komanda visame pasaulyje tęsime pradėtas strategines veiklos kryptis, išlaikysime aukščiausius kokybės ir patikimos partnerystės standartus bei tęsime misiją kartu kurti saugesnę aviaciją“, – sakė būsimasis „FL Technics“ generalinis direktorius Saulius Bajarūnas.
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Naujose pareigose S. Bajarūnas daugiausia dėmesio skirs veiklos efektyvinimui, paslaugų plėtrai, ilgalaikių santykių su klientais stiprinimui.
„Didžiuojuosi, kad vadovavau „FL Technics“ ir tuo, ką kartu pasiekėme per pastaruosius trylika metų. Šiandien įmonė yra stipresnė nei bet kada anksčiau – turime puikią komandą, plečiame veiklą tarptautinėse rinkose ir esame sukūrę tvirtą pamatą tolesnei verslo sėkmei.“, – teigė „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas.
Per daugiau nei du dešimtmečius „FL Technics“ tapo viena didžiausių nepriklausomų MRO bendrovių regione. Šiandien įmonė valdo orlaivių techninės priežiūros ir remonto angarus Europoje, Amerikoje, Azijoje, teikia linijinę techninę priežiūrą, aptarnauja oro ir lizingo bendroves bei kitus orlaivių operatorius visame pasaulyje. Per pastarąjį dešimtmetį bendrovės pajamos išaugo beveik keturis kartus – nuo 105,3 mln. JAV dolerių 2016 m. iki 405,2 mln. JAV dolerių 2025 m.
FL Technicsgeneralinis urėdasAvia Solutions Group
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