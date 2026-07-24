107 projektai pretenduoja į „Europos bures 2026“: daugiausia dėmesio – investicijoms į žmogų ir ateities mokyklą

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuotame konkurse šiemet sulaukta 107 paraiškų. Visi projektai finansuoti Europos Sąjungos fondų arba programos „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis ir dabar pradeda kelią į kitą konkurso etapą – ekspertų vertinimą.
Kategorijos atskleidė šių metų prioritetus
Šiemet konkursas subūrė projektus, sprendžiančius labai skirtingus iššūkius, tačiau kai kurios sritys sulaukė gerokai didesnio dalyvių aktyvumo nei kitos.
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Daugiausia paraiškų šį kartą sulaukta „Investicijų į žmogų“ kategorijoje – joje varžysis 27 projektai, skirti žmonių galimybėms plėsti, socialinei įtraukčiai didinti ir gyvenimo kokybei gerinti.
Aktyvi konkurencija laukia ir „Ateities mokyklos“ kategorijoje, kur pateikta 20 paraiškų. Dar 18 projektų pretenduoja tapti geriausiais „Darnios aplinkos“ kategorijoje.
Po 13 projektų varžysis „Bendruomeniškumo“ ir „Efektyvumo medicinoje“ kategorijose, 14 paraiškų pateikta „Inovatyvių sprendimų“ kategorijoje, o smulkiojo verslo kategorijoje šiemet registruoti 2 projektai.
Plati projektų įvairovė – įrodymas, kad ES investicijos Lietuvoje šiandien kuria pokyčius labai skirtingose srityse. Nuo viešųjų paslaugų ir švietimo iki verslo konkurencingumo, aplinkosaugos ir vietos bendruomenių stiprinimo.
Laukia komisijos vertinimas
Visas septynias kategorijas vienija tas pats vertinimo principas – svarbiausia ne pati idėja, o jos sukurtas rezultatas.
Paraiškas vertins įvairių sričių ekspertų komisija, jungianti viešojo sektoriaus, mokslo, verslo, architektūros, žiniasklaidos ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus. Šiemet prie jos prisijungė ir du ankstesnių metų „Europos burių“ laureatai, konkurso projektus galintys įvertinti kaip buvę dalyviai.
Artimiausiu metu visos paraiškos bus perduotos nepriklausomai ekspertų komisijai. Ji vertins ne tik projektų idėjas, bet pirmiausia jų sukurtą poveikį – kokį pokytį jie atnešė žmonėms, bendruomenėms, verslui ar valstybei. Komisija taip pat atsižvelgs į projektų inovatyvumą, ilgalaikį poveikį, tvarumą ir atsakingą įgyvendinimą.
Vėliau dalyje kategorijų savo favoritą galės rinkti ir Lrytas skaitytojai.
Nugalėtojai paaiškės rugsėjį
Konkurso kulminacija taps rugsėjo 24 dieną vyksianti apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus paskelbti septynių kategorijų laureatai.
Tuomet paaiškės, kurie projektai šiemet geriausiai parodė, kaip Europos Sąjungos investicijos virsta ilgalaikiais pokyčiais žmonėms, bendruomenėms, verslui ir visai Lietuvai.
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