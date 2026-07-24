Aluje aptikus stiklo – tarnybos žinia: iš rinkos atšaukia šį produktą

Portalą Lrytas VMVT informavo, kad svetimkūniai rasti aluje „Kauno nefiltruotas“, alk. 5,0 % tūrio.
Aiškėja, kad alus parduotas stikliniame 0,5 l butelyje. Jo tinkamumo vartoti termino pabaiga – 16–04–2027. Partijos Nr. G16.
„VMVT Priežiūros departamento Kauno apygardos priežiūros skyrius atliko gamintojo AB „Kauno alus“ patikrinimą, taip pat nurodyta atšaukti produktą iš rinkos, surinkti jį ir sunaikinti.
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Gamintojas pradėjo surinkimo iš rinkos procedūrą. Tyrimas tęsiamas, renkama informacija iš gamintojo, kur produktas buvo išplatintas“, – rašoma VMVT komentare.
Kaip paaiškino tarnyba, tokiais atvejais saugumo sumetimais yra atšaukiama visa produkto partija. Todėl jei vartotojai šį produktą turi ir jau suvartojo, tai nebūtinai reiškia, kad jis gali būti nesaugus.
„Vis dėlto turint namuose tokį produktą, kuris yra paskelbtas kaip nesaugus ir yra atšaukiamas iš rinkos, reikia nevartoti ir grąžinti pardavėjui.
Vartotojams primename, kad pasijutus blogai reikia kreiptis į gydymo įstaigą, o pastebėjus įtartinus maisto produkto požymius, produkto nevartoti bei nedelsiant informuoti VMVT“, – teigė tarnyba.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Alusstiklas
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