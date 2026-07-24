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Bilietų platintojai plečiasi: žengia į didelę Europos valstybę

2026 m. liepos 24 d. 09:19
Lietuvoje bilietų platinimo platformą „Bilietai.lt“ valdanti PLG grupė pranešė įsigyjanti Rumunijos bilietų platinimo platformą „iaBilet“.
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Sandoris su Vidurio ir Rytų Europos privataus kapitalo bendrove „Resource Partners“ bei bendrovės įkūrėjais pasirašytas gegužės 20 dieną.
Pardavimo susitarimas pasiektas praėjus 8 mėnesiams po to, kai 2025 metų rugsėjį kontrolinį „iaBilet“ akcijų paketą įsigijo „Resource Partners“.
Sandoris įsigalios įvykdžius įprastas sandorio užbaigimo sąlygas bei gavus visus reikalingus reguliavimo institucijų patvirtinimus.

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PLG grupė teigia, kad šis įsigijimas yra dalis strategijos, kuria siekiama toliau stiprinti technologines ir bilietų platinimo kompetencijas regione bei spartinti tarptautinę plėtrą.
2012 metais įkurta „iaBilet“ tapo viena žinomiausių bilietų platinimo platformų Rumunijoje. Platforma teikia bilietų platinimo paslaugas įvairiems pramogų renginiams visoje šalyje.
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