Dėl atliekų krizės sostinėje žodį tarė teismas: štai kas laukia toliau

Teismas penktadienį rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės VAATC prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje pagal savivaldybių bendrovės ieškinį atsakovei „Energesman“.
„Teismas (…) iki galutinio teismo sprendimo priėmimo (bet ne ilgiau nei iki 2026 m. gruodžio 31 d.) uždraudė atsakovei „Energesman“ trukdyti „VAATC“ atlikti su atliekų tvarkymu susijusius veiksmus Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje“, – nusprendė teismas.
Jo vertinimu, ypatingos susidariusios ekstremalios situacijos aplinkybės ir „Energesman“ veiksmai leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo priėmimo laikinai sureguliuoti situaciją šioje teritorijoje.
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„Vilniaus regiono savivaldybių bendra įmonė VAATC perima atliekų rūšiavimo centrą Gariūnuose. Ačiū teismui, kuris atsižvelgė į situacijos netipiškumą. Iš tiesų, vienas UAB’as padarė visus situacijos įkaitais, prikaupė krūvas problemų ir daugiau dėmesio skyrė „Facebook“ postams nei atliekų rūšiavimui“, – savo „Facebook“ paskyroje teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Reikės dar kurį laiką pasitelkti kitų bendrovių pagalbą valdant srautus. Tačiau svarbiausia, kad iki galutinio situacijos stabilizavimo atliekų surinkimas gyventojams ir toliau nestringa, o kaina miestiečiams dėl šios situacijos neauga“, – pridūrė jis.
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Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui.
Kaip skelbė ELTA, krizė dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione išryškėjo po to, kai dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC su bendrove nutraukė mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas sakė, kad gamyklos teritorijoje dideli atliekų kiekiai kaupėsi jau nuo kovo, savo ruožtu „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys tai neigė ir tikino, kad šiuo metu susikaupusių atliekų kiekis susijęs su nesklandžia Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) veikla.
atliekosEnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
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