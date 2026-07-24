JAV paskelbė naujus muitų tarifus importui iš 60-ies prekybos partnerių

JAV prekybos atstovo biuras nurodė, kad tai bus taikytina ir tam tikriems produktams iš Europos Sąjungos.
Papildomi muitai bus įvedami didžiajai daliai importuojamų prekių iš atitinkamų prekybos partnerių nuo penktadienio 0.01 val. (4.01 val. Grinvičo laiku).
Prekėms, kurios jau yra pakrautos į laivą, yra paskutinėje kelionės atkarpoje ir buvo įformintos iki liepos 28 d., šie tarifai nebus taikomi.
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„Prekybos partneriams, kurie įsipareigojo priimti ir veiksmingai įgyvendinti priverstinio darbo produktų importo draudimus, bus taikomas 10 proc. tarifas, o prekybos partneriams, kurie nepriėmė priverstinio darbo produktų importo draudimo, bus taikomas 12,5 proc. tarifas“, – teigiama pranešime.
MuitastarifaiDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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