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Kriptovaliutų prekeivio fiasko teisme: prisidengęs D. Dargio byla prarado šimtus tūkstančių eurų (2)

2026 m. liepos 24 d. 19:41
Lrytas Premium nariams
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje rašytojo Dailiaus Dargio ir dar dviejų teisiamųjų byloje nukentėjusiuoju pripažintas Tadas Kasputis reikalauja pusės milijono eurų.
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Dailius DargisLrytas PremiumLietuvos apeliacinis teismas
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