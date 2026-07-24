Apie tai paskelbė portalas „15min“. Jo žiniomis, Lietuvoje uždaromos visos 20 prekybos tinklo parduotuvių.
Pasak portalo šaltinių, parduotuvėse staiga buvo išjungtos šviesos, darbuotojams pranešta per 15 minučių uždaryti parduotuves ir palikti patalpas.
Taip pat darbuotojams buvo pervesti atlyginimai už ateinantį mėnesį.
Susiję straipsniai
Patikrinus dvi Vilniuje esančias parduotuves paaiškėjo, kad šios iš tiesų uždarytos.
Tokia pati situacija ir Kaune. Kaip skelbė portalas „Kas vyksta Kaune“, apsipirkimo metu visų pirkėjų paprašyta išeiti iš parduotuvės, nes ji užsidaro ir tą dieną nebedirbs. Darbuotojai esą užsiminė, kad dėl techninių aplinkybių užsidaro ir kitos tinklo parduotuvės.
Portalo „Kas vyksta Kaune“ fotografas nuvykęs įsitikino, kad Kaune esančios „Mere“ parduotuvės iš tiesų neveikia.
Ant durų – ranka priklijuoti lapeliai: „Mieli klientai, atsiprašome, dėl techninių kliūčių parduotuvė nedirba. Administracija.“
Tinklo savininkui – nemalonumai
Latvijos Finansų žvalgybos tarnyba (FID) pranešė, kad „Mere“ tinklo savininkas bei pastarosios įmonės šeimininkas Sergejus Šneideris yra įtrauktas į neseniai sudarytą 21-ąjį ES sankcijų Rusijos piliečiams sąrašą.
Kaip pranešė dzirkstele.lv, sankcijos automatiškai taikomos ir bendrovei „Latprodukti“ bei įmonės „Valiente“ filialui Latvijoje, o pastaroji ir valdo mažmeninės prekybos tinklą „Mere“. Todėl, FID teigimu, bendrovės, laikydamosi ES sankcijų, privalo nedelsdamos nutraukti ekonominę veiklą.
S. Šneideris netiesiogiai valdo daugiau nei po 50 proc. „Latprodukti“ ir „Valiente“ filialo Latvijoje akcijų.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija dar pernai įvedė sankcijas pigių prekių parduotuvių tinklo „Mere“ savininkams už netiesioginę Rusijos agresijos Ukrainoje rėmimą.
Į sankcijų sąrašą buvo įtraukta Lenkijos bendrovė „Torgservis PL“ ir Rusijos piliečiai broliai Sergejus ir Antonas Schneideriai, kuriems priklauso šios bendrovės akcijų, kurių nominali vertė siekia tris milijonus eurų.
Prašymą dėl sankcijų pateikė Lenkijos valstybinė mokesčių administracija, teigdama, kad bendrovė netiesiogiai remia Rusijos agresiją Ukrainoje.
Rusijasankcijosparduotuvė
Rodyti daugiau žymių