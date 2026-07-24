Nutraukta byla, kurioje buvęs „Achemos grupės“ vadovas ginčijo teisę įgyti koncerno kontrolę

Apie norą įsigyti beveik 303 mln. eurų vertės grupės akcijų paketą buvęs koncerno prezidentas, dabar smulkusis akcininkas Arūnas Laurinaitis paskelbė dar pernai vasarį, o kiek anksčiau, 2024-ųjų gegužę, žiniasklaida paviešino, kad pagrindinės koncerno akcininkės Lyda Lubienė ir Viktorija Lubytė įmonių grupę ketina parduoti vengrų energetikos įmonei „MET Group“.
Vėliau šiuos planus oficialiai patvirtino ir pati Šveicarijoje įsikūrusi grupė.
Pernai metų pradžioje A. Laurinaitis Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl pirmumo teisės įsigyjant kontrolinį „Achemos grupės“ akcijų paketą, tikino, kad jį valdančios L. Lubienė ir V. Lubytė ignoravo esamų akcininkų teises, o pateikusios pirminį pasiūlymą dėl akcijų pardavimo užsienio įmonei atsisakė komunikuoti.
Susiję straipsniai
Vėliau gegužę „MET Group“ sandorį nutraukė, motyvuodama sprendimą neišspręstais akcininkų ginčais „Achemos grupės“ viduje.
A. Laurinaičiui šiemet atsiėmus ieškinį dėl pirmumo teisės, Apeliacinis teismas gegužę pakeitė pirmos instancijos teismo vasario 4 d. nutartį.
Kaip Eltai nurodė Apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė, procesinis sprendimas byloje priimtas gegužės 21 d. ir per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
Anot jos, byla yra nevieša, todėl sprendimo nuasmeninta versija nebus viešinama.
„(Nuspręsta – ELTA) priimti ieškovo A. L. (A. Laurinaičio – ELTA) pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinę bylą nutraukti“, – teigiama teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje.
Kaip Eltai nurodė LAT atstovė, kol kas šioje byloje skundų nėra gauta, kasacinio apskundimo terminas yra trys mėnesiai, taigi juos teikti galima iki rugpjūčio 21 d.
Apeliacinės instancijos teismas A. Laurinaičiui taip pat skyrė 2,5 tūkst. eurų baudą už piktnaudžiavimą procesu, jam nuspręsta grąžinti ir 12,3 tūkst. eurų dydžio žyminį mokestį.
A. Laurinaitis turės padengti 14,5 tūkst. eurų dydžio bylinėjimosi pirmos instancijos teisme išlaidas atsakovei „Achemos grupei“, taip pat dar 1,35 tūkst. eurų grupės išlaidų bylinėjantis Apeliaciniame teisme.
Atsakovės L. Lubienė ir V. Lubytė buvusiam koncerno prezidentui turės padengti po 647,3 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Kaip skelbta žiniasklaidoje, sandorio siekusią „MET Group“ labiausiai domino koncernui priklausanti įmonė „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO), apie paskelbus, tiek politikai, tiek verslo atstovai įspėjo, kad galimą grupės pirkėją turėtų įvertinti šalies institucijos.
Šį balandį remdamasis šaltiniais portalas „Verslo žinios“ skelbė, kad galima nauja koncerno valdomos KLASCO pirkėja – uoste veikianti krovos, laivų švartavimo, didmeninės prekybos ir NT įmones jungianti „Klaipėdos terminalo grupė“. Pati įmonė portalui tokios informacijos nepatvirtino.
Dabar Nepriklausomybės akto signataro Bronislovo Lubio žmona L. Lubienė ir dukra V. Lubytė valdo 54,07 proc. „Achemos grupės“ akcijų.