Po žinios apie „Mere“ parduotuvių uždarymą – naujos detalės: kas laukia prekybos tinklo valdytojo

„Ministerija laikosi pozicijos, kad Lietuvoje negali veikti įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie Rusijos režimo finansavimo. Todėl svarbu, kad sprendimai dėl sankcijų konkretiems asmenims būtų pritaikomi ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu“, – komentre Eltai penktadienį teigė ministras.
„Dėl šios bendrovės veiklos buvo kreiptasi į Užsienio reikalų ministeriją, kad įvertintų faktinę situaciją bei būtų imtasi atitinkamų priemonių. Pasiektas sprendimas dėl „Mere“ savininkų – tai svarbus žingsnis, kad būtų sumažintos bet koks tiesioginis ar netiesioginis naudos teikimas agresorei“, – tikino jis.
Anot Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM), Bendrija į sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė prekybos tinklo grupės „Svetofor Group“ savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios „Mere“ parduotuvės.
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Nuo šio ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas ES turi būti įšaldyti, jiems bus draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių.
Į ES sankcionuotų asmenų sąrašą patekusių „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
Rusijos verslininkas S. Šnaideris įtrauktas į ES šią savaitę priimtą 21-ąjį sankcijų paketą.
Anot Finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnybos (FNTT) atstovės Modestos Zdanauskaitės, ES sankcijos taikomos visiems sąraše atsidūrusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
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„Sankcijas privalo įgyvendinti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo, tai reiškia, kad visi kiti fiziniai ir juridiniai asmenys turi nutraukti dalykinius santykius su sankcionuotais asmenimis, jų valdomais ar kontroliuojamais juridiniais asmenimis, t.y. nebeteikti paslaugų, neatlikti mokėjimų“, – Eltai penktadienį nurodė ji.
Kaip agentūrai LETA pranešė Latvijos Finansinės žvalgybos tarnyba (FIU), S. Šnaideris yra Lietuvoje veikiantį „Mere“ parduotuvių tinklą valdžiusios bendrovės „Latprodukti“ savininkas.
FIU paaiškino, kad sankcijos taip pat taikomos bendrovei „Latprodukti“ ir „Valiente“ dukterinei įmonei Latvijoje, kuri valdo „Mere“ tinklą šalyje. Pagal naująsias ES baudžiamąsias priemones Rusijai šios įmonės privalo nedelsdamos nutraukti savo ekonominę veiklą.
FIU teigimu, S. Šnaideris buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, nes jis teikia materialinę ar finansinę paramą veiklai, kuri pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.
S. Šnaideris netiesiogiai valdo daugiau nei 50 proc. „Latprodukti“ ir „Valiente“ filialo Latvijoje akcijų.
FIU atkreipia dėmesį, kad naujasis sankcijų paketas nukreiptas į Rusijos energetikos sektorių, kuris yra vienas iš svarbiausių šalies pajamų šaltinių, taip pat nustato naujus apribojimus finansų sektoriui. ES sankcijų paketo tikslas – dar labiau sumažinti Rusijos galimybes finansuoti savo karinę agresiją prieš Ukrainą.
Sankcijų reglamento priede įtraukti 48 asmenys ir 168 subjektai. FIU paaiškina, kad įtraukimas į priedą reiškia prievolę įšaldyti visas lėšas ir ekonominius išteklius, kuriuos šie asmenys ar subjektai valdo, laiko, turi ar kontroliuoja. Taip pat draudžiama šiems asmenims ir subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti lėšas ar ekonominius išteklius.
Bendrovė „Latprodukti“ 2024 m. pasiekė 31,57 mln. eurų apyvartą – t. y. 53 proc. daugiau nei 2023 m., tačiau patyrė 71,8 tūkst. eurų nuostolį, priešingai nei praėjusiais metais, kai buvo uždirbtas pelnas.
„Latprodukti“ buvo įregistruota 2020 m. su 365 tūkst. eurų įstatiniu kapitalu. „Mere“ parduotuvės Latvijoje buvo atidarytos 2021 m. kovo mėn. Lietuvoje – 2020 m. birželį.
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