Prašoma įvertinti „Luminor“ įsigyti norinčio „OTP Bank“ atitiktį šalies saugumo interesams

Jis taip pat siūlo galimybę įtvirtinti, kad šio sandorio patvirtinimas būtų susietas su konkrečiomis sąlygomis, tarp jų – su investuotojo visiško pasitraukimo iš Rusijos rinkos grafiku.
Penktadienį M. Lingė dėl to kreipėsi į Vyriausybės Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, Lietuvos banką (LB) ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
„Prašau pagal savo kompetenciją įvertinti riziką, kurią Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams kelia kritinės finansų infrastruktūros dalies perėjimas savininko, tęsiančio ir plečiančio veiklą Rusijos Federacijoje, kontrolėn“, – teigiama politikos kreipimesi.
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Parlamentaras prašo įvertinti „OTP Bank“ ryšius su Rusijos institucijomis, jų kontroliuojamais subjektais ir ES sankcijų sąrašuose esančiais asmenimis, pateikti, kokios pozicijos Lietuvos institucijos laikosi dėl šio sandorio.
Kaip pranešta šią savaitę, sutartį dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione „Luminor“ įsigijimo „OTP Bank“ pasirašė su „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir „DNB Bank“.
Portalas vėliau lrt.lt paskelbė, kad vienuolikoje šalių veikiantis „OTP Bank“ veiklą vykdo ir Rusijoje kaip „JSC OTP Bank“, kur teikia mažmeninės bankininkystės, paskolų ir indėlių paslaugas vietos rinkoje.
Banko interneto svetainėje rašoma, kad Rusijoje jis turi 2 mln. aktyvių klientų, patenka tarp 50 didžiausių bankų, veiklą vykdo 800 vietų.
Portalui banko atstovai Vengrijoje teigė, kad banko rinkos dalis Rusijoje yra labai maža ir siekia 0,3 proc. visos rinkos, o priverstinis pasitraukimas iš šalies bet kokia kaina esą būtų buvęs palankus Rusijos ekonomikai, nes šiuo metu pasiekiama pardavimo kaina siekia apie 5 proc. rinkos vertės.
Kaip skelbė ELTA, sandoris bus užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sandorio užbaigimo sąlygas.
„Luminor“ turtas pernai sudarė 15,9 mlrd. eurų, grynasis pelnas siekė 158 mln. eurų. LB duomenimis, 2025 m. trečią ketvirtį šip banko skyrius užėmė 9,4 proc. Lietuvos bankų sektoriaus rinkos pagal turtą ir dominavo tarp užsienio bankų filialų.