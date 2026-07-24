Sezoninėms prekėms įtvirtino didžiules nuolaidas

Pramoninės prekės dažniausiai neturi galiojimo laiko, bet ilgainiui prastėja jų prekinė išvaizda, o kai kurios jų pasensta ir morališkai.
Bendrovė „Norfos mažmena“, valdanti „Norfos“ parduotuvių tinklą, šią problemą sugalvojo išspręsti radikaliai: išparduoti dalį pramoninių prekių taikant net 99 proc. nuolaidą, tad kai kurios jų tekainuoja centus.
Šis sprendimas, pradėtas įgyvendinti šiemet, jau pasiteisino.
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„Užsigulėjusios pramoninės prekės ne tik ilgam užima vietą parduotuvių lentynose, bet ir morališkai pasensta. Neretai jos, liečiamos pirkėjų rankomis, praranda ir prekinę išvaizdą, taip pat užima vietą lentynose, todėl jose neįmanoma sutalpinti daug naujų gaminių. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką pačios parduotuvės turi nuspręsti, kokias užsigulėjusias pramonines prekes išparduoti taikant dideles nuolaidas, tačiau tokia sistema ne visada tinkamai suveikia“, – sakė 159 parduotuves Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Pasak jo, „Norfos mažmena“ pernai sumanė dalį sezoninių pramoninių prekių išparduoti taikant joms nuo 50 iki 99 proc. nuolaidas. Šiemet tam tikru laiku išpardavimai buvo organizuoti visose tinklo parduotuvėse. Pavyzdžiui, birželio pabaigoje, pritaikius 99 proc. nuolaidą, buvo išparduotos kanceliarinės prekės.
Anot D.Dundulio, tuomet, kai prekės kainuoja vos kelis centus, visada atsiranda pirkėjų, kuriems jų prireikia, – jie sugalvoja, kaip ir kam jas panaudoti.
Taigi sumanymas organizuoti išpardavimą sudarė galimybę pirkėjams įsigyti reikalingų gaminių, o bendrovei – tvariau organizuoti prekybą nenurašant prekių.
Keleriopa išpardavimo nauda
Pirmasis išpardavimas „Norfos“ tinkle įvyko pasibaigus šaltajam sezonui – didelės nuolaidos buvo taikomos žieminei avalynei ir drabužiams.
Išparduodamų gaminių kaina buvo mažinama palaipsniui. Pirmiausia buvo taikoma 50 proc. nuolaida, po kurio laiko ji buvo padidinta iki 60 proc., po to – 70, 80, 90 proc. Ir galiausiai likusioms sezoninėms prekėms buvo taikoma 99 proc. nuolaida.
„Esant tokioms patrauklioms nuolaidoms visada atsiranda pirkėjų, kurie įsigyja išparduodamas prekes. Mums tai sudaro galimybę ne tik iš esmės atlaisvinti parduotuvių lentynas, bet ir jas užpildyti tos pačios kategorijos naujomis prekėmis, kurios jau būna suvežtos į „Rivonos“ centrinį sandėlį Kėdainiuose“, – paaiškino D.Dundulis.
Pasak jo, tokiu būdu yra optimizuojama logistika, nes iš sandėlio atvežtos naujos prekės iš karto prekybos salėse sudedamos į lentynas ir jų nebereikia sandėliuoti parduotuvių pagalbinėse patalpose.
Ir darbuotojams tai gerokai sumažina darbo, nes gaminių nereikia keliskart perkelti iš vienos vietos į kitą.
D.Dundulis, prisimindamas pirmąjį išpardavimą, užsiminė, kad pagaliau prekybininkams jau nebereikėjo sukti galvos, kaip greta žieminės avalynės bei drabužių likučių lentynose sutalpinti vasarišką tokių prekių asortimentą. Mat naujos prekės buvo tvarkingai sudėliotos į visiškai ištuštėjusias lentynas.
„Taip suorganizavus darbą lengviau tapo ne tik pardavėjams, kurie gali atlikti daugiau darbų ir atitinkamai daugiau užsidirbti. Paprasčiau tapo ir pirkėjams, nes jie, atėję prie lentynų, iškart regi daug sezonui aktualių prekių ir lengvai gali išsirinkti tinkamiausias. Numatydami, kad po tokių išpardavimo akcijų turėsime daugiau vietos lentynose, iš anksto užsakėme ir išplėtėme tam tikrų prekių asortimentą. Pirkėjams jų siūlome gerokai daugiau, nei tai galėjome padaryti ankstesniais metais“, – taip sumanymo naudą apibūdino „Norfos“ vadovas.
Didelės nuolaidos patrauklios
Pasak D.Dundulio, kiekviena pramoninių prekių grupė turi savitų niuansų, pavyzdžiui, skiriasi batų spalva, modeliai ir, svarbiausia, dydžiai. Išpardavimo patirtis parodė, kad, pritaikius didžiulę nuolaidą, išpirkti buvo ir mažesnę paklausą turinčių dydžių batai.
„Kai kurios maisto prekės nesikeičia dešimtmečiais ir turi nuolatinę paklausą, o pramoninės prekės, ypač avalynė ir drabužiai, kinta nuolat. Atsižvelgiant į mados tendencijas keičiasi jų dizainas, spalvų deriniai, tekstilė“, – teigė kone tris dešimtmečius veikiančio mažmeninės prekybos tinko savininkas D.Dundulis.
Taigi šiemet „Norfos“ parduotuvėse pirkėjai jau galėjo įsigyti žieminių batų, drabužių bei kanceliarinių prekių – pirkinių, kuriems buvo taikoma 99 proc. siekianti nuolaida.
Pasak D.Dundulio, tuomet, kai prekėms pritaikoma 50 proc. nuolaida, „Norfos mažmena“ susigrąžina tik jų įsigijimo didmeninę kainą, o kitas išlaidas, pavyzdžiui, logistikos, padengia prekybos tinklas.
O štai taikyti dar didesnes nuolaidas verslui yra nuostolinga.
„Tačiau tai yra prekybos pramoninėmis prekėmis kasdienybė, nes uždirbama parduodant pirmąsias prekes, o išparduodant paskutines patiriama nuostolių“, – sakė D.Dundulis.
Nuolaidų bus ir ateityje
„Netrukus prasidės vasarinių batų ir rūbų išpardavimas, kuriam taikysime tą patį nuolaidų principą. Tad didžiausias jų pasirinkimas bus pradėjus taikyti 50 proc. nuolaidą. Ankstėliau įgyta patirtis rodo, kad taikant vis didesnes nuolaidas prekių pasirinkimas sparčiai mažėja, nes daugybė žmonių jiems patinkančias ir tinkančias prekes įsigyja jau tuomet, kai suteikiama 50–60 proc. nuolaida“, – sakė D.Dundulis.
Anot jo, vasaros pabaigoje bus išparduodamos kai kurios sezoninės sporto ir laisvalaikio prekės. Kitąmet yra suplanuotas vaikiškų žaislų išpardavimas, o po 2027-ųjų Velykų bus išparduodami virtuvės reikmenys.
D.Dundulio teigimu, būtina planuoti tokį ganėtinai tolimą tam tikrų grupių prekių išpardavimą.
„Patys tariamės su gamintojais ir daugelį prekių užsakome iš anksto. Paprastai, pateikus gamintojams užsakymą, tol, kol prekės pagaminamos ir pristatomos į „Rivonos“ centrinį sandėlį Kėdainiuose, praeina apie devynis mėnesius. Išpardavimo akcijas sumanėme dar pernai, bet dėl tokio ilgo naujų prekių tiekimo proceso tų akcijų negalėjome pradėti anksčiau nei šių metų pradžioje. Pasiruošimas trunka ilgai, kol sandėlį užpildome naujomis pramoninėmis prekėmis, bet kai jas gauname, per kelias dienas suvežame į parduotuves ir sukrauname į atlaisvintas parduotuvių lentynas“, – patirtimi dalinosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Pirkėjų atsakymas – išlaidos
Pasak D.Dundulio, pirmųjų išpardavimų patirtis rodo, kad pirkėjai ne tik iššluoja prekes, kurioms taikomos didelės nuolaidos, bet šokteli ir naujų prekių pardavimas.
„Po išpardavimo iš esmės pakeistas tam tikrų prekių asortimentas pirkėjams yra patrauklus. Eksponuojamas lentynose naujas prekes paprasta apžiūrėti. Matyt, tai turi įtakos didesniam naujų pramoninių prekių pardavimui“, – išpardavimų rezultatus apibendrino „Norfos“ vadovas.
Kita vertus, anot D.Dundulio, toks išpardavimas suteikia galimybę pamatyti, kokių prekių pirkėjams apskritai nereikia, ir kitam sezonui jų nebeužsakyti.
Taip pat per išpardavimą paaiškėja, kokios prekės turi paklausą ir kokioms reikės pateikti didesnius užsakymus.
„Tai pati geriausia pirkėjų apklausa, kurioje jie atsakymus pateikia pirkdami prekes arba to nedarydami. Taigi ateityje pirkėjams pasiūlysime dar daugiau tokių prekių, kurios labiausiai atitinka jų poreikius“, – sakė D.Dundulis.