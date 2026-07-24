Skaudžiai nubausta dar viena bendrovė: teks susimokėti už pažeidimus

Bauda bendrovei skirta už klientų lėšų apsaugos ir šios srities vidaus kontrolės užtikrinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimą.
Pranešta, kad įstaiga kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą.
Be to, kaip pažymi Lietuvos bankas, įstaiga ėmėsi veiksmų nustatytiems pažeidimams bei veiklos trūkumams pašalinti ir dalį numatytų priemonių įgyvendino dar prieš pateikdama pasiūlymą.
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Įstaiga taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 30 dienos pateikti audito paslaugas teikiančios įmonės išvadą apie teisės aktų pažeidimo ir nurodytų veiklos trūkumų pašalinimą.
Įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas sudarė su įmone administracinį susitarimą bei skyrė jai 90 tūkst. eurų baudą.