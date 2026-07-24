Sumokėti teks artimiesiems: jau atrištos rankos semtis pinigus už vietas kolumbariumuose

„Kai buvo siūloma laidojimą vietą skirti nemokamai, iš esmės visos savivaldybės tam priešinosi ir teigė, kad tiesiog neplės kolumbariumų. Tai suprantama, nes kai kam tai būtų didelė finansinė našta. Seimas įvertino tokią poziciją ir leido rinkti rinkliavą.
Šie pinigai tikrai galės būti panaudoti patiems kolumbariumams“, – naujienų portalui Lrytas sakė LSA vadovė R. Žakaitienė.
Tiesa, ji teigė, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo liepos kurios nors savivaldybės jau naudojasi teise nustatyti rinkliavą.
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Kaip anksčiau skelbė ELTA, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas.Tokį sprendimą Vyriausybė priėmė įgyvendindama šių metų balandį Seimo priimtas Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas.
Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai.
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Vyriausybės teigimu, laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotus žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose.
Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis.
Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba.
Lietuvos savivaldybių asociacijaRoma Žakaitienėkolumbariumas
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