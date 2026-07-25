Pietinėje Temzės upės dalyje, vos keliolika minučių pėstute nuo žymiojo Tauerio tilto esantis maisto turgus mena išties įdomią, tiesa, ir tragišką istorijos pusę.
Sakoma, kad turgaus istorija prasidėjo nuo Londono tilto. Ilgą laiką tai buvo vienintelis kelias iš Sadarko rajono į Londoną, todėl prie tilto esančioje Borough High Street gatvėje vystėsi prekyba.
Tiesa, iki XV amžiaus pradžios Sadarke galiojo kiek kitokios taisyklės nei pačiame Londone – gatvės prekiautojais, amatininkais, aludėmis ir laisvo elgesio moterimis garsėjęs rajonas dar buvo ir prieglobstis nusikaltėliams. Bet kuris Londone nusikaltęs asmuo galėjo pabėgti į Sadarką, mat dėl tuometės teisinės sistemos šiame rajone jų niekas negalėjo sučiupti.
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Šiandien Borough Market yra labdaros pagrindais veikianti prekyvietė. Jos tikslas – užtikrinti, kad visa turgaus veikla tarnautų bendruomenės labui. Čia yra daugiau nei 100 prekybos vietų, stendų, restoranų, barų ir parduotuvių.
Tačiau už vienybės slypi ir pralietas kraujas. 2017 m. birželį šis Londono turgus tapo vienu iš teroristinio išpuolio taikinių. Išpuolio metu trys mikroautobusu važiavę užpuolikai rėžėsi į pėsčiuosius ant Londono tilto. Vėliau persikėlė į Borough Market teritoriją, kur puolė žmones peiliais. Per 10 minučių trukusį išpuolį žuvo aštuoni žmonės, dešimtys buvo sunkiai sužeisti.
Mintis aplankyti šią Londono vietą buvo rezgama dar prieš išvykstant į Jungtinę Karalystę. O valandą trukusios kelionės taksi automobiliu iš Londono Lutono oro uosto metu abejonių visai nebeliko.
Tiksliau pasakius, jas išsklaidė itin kalbus vairuotojas – jau daugiau nei 20 metų Londone gyvenantis rumunas. Jo dėka, dar nė nespėjusi išlipti iš automobilio, apie Londoną ir britus jaučiausi žinanti gerokai daugiau nei bet kuris kitas pirmą kartą čia atvykęs asmuo.
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Vairuotojas rekomendavo būtinai apsilankyti Borough Market turguje. Esą šioje vietoje galima rasti geriausius beigelius visame mieste – dėl jų čia yra užsukusi ir pati karalienė.
Apytuščius skrandžius gundė ir pasakojimai apie škotiškas austres bei šokoladu aplietas braškes. Prie pastarųjų, tiesa, gali tekti pastovėti ir ilgiau, kaip įspėjo vairuotojas.
Nieko nelaukus vieną darbo dienos rytą susiruošiau turgaus kryptimi. Šis atsidaro 10 valandą – puikus metas paragauti angliškų pusryčių.
Prisėdus kavinėje, kuri, kaip skelbiama, įkurta prieš 65-erius metus, stalą netrukus pasiekia lėkštė. Joje – pupelės, pievagrybiai, dešrelė, bulvių ir žalumynų apkepas, keptas kiaušinis, šoninė, pomidoras ir … kraujinė dešra. Šalia – puodelis kavos. Už viską – 24,6 Eur.
Pamažu kavinėje lieka vis mažiau laisvų staliukų. Tačiau pašnekesiai prie pusryčių – ne vienintelis fone girdimas garsas. Retsykiais sudunda ir virš turgaus esančiais viadukais pravažiuojantys traukiniai.
Akį patraukia ir karaliaus Karolio III bei karalienės Kamilos nuotrauka – jiedu užfiksuoti geriantys arbatą toje pačioje kavinėje. Pasiteiravus padavėjos, ar tai dažni svečiai, paaiškėjo, kad karališkoji pora čia buvo užsukusi tik kartą prieš keletą metų.
Po sočių pusryčių – laikas desertui. Nors netoliese šokoladu liejamos vairuotojo aptartos braškės, į akiratį anksčiau patenka švieži kepiniai. Mielinė cinamoninė bandelė pasirodė verta rytinės nuodėmės. 4,1 Eur, ir ji jau rankose.
Indelis braškių su šokoladu būtų atsiėjęs kiek brangiau – 11,1 Eur. Be šokolado – 8,2 Eur. Lietuvoje už tiek būtų galima nusipirkti ir visą kilogramą.
Pravažiuojančius traukinius perrėkti bando ir už kampo austrėmis prekiaujantis vyrukas.
„The world was my oyster but I used the wrong fork“, – byloja dažnai Oskarui Wilde’ui priskiriami žodžiai ant prekeivio marškinėlių nugaros.
Susidomėjusių austrėmis čia netrūksta. Jų kainos svyruoja nuo 4,1 iki 5,3 Eur už vieną arba nuo 14 iki 35 Eur už keturias. Delikatesas – jūrų ežiai iš Škotijos vandenų. Už vieną prašoma 8,2 Eur, tuo metu už du – 14 Eur.
Anglijos pasididžiavimas – čederio sūris. Kilogramą šios rūšies sūrio Borough Market turguje galima įsigyti už 41 Eur. Kito šios šalies atributo – Lankašyro sūrio – kaina siekia 45 Eur už kilogramą. O už kilogramą raudonojo Lesteršyro tektų pakloti net 58,5 Eur.
Tiesa, turguje netrūksta ir kitų šalių – Kroatijos, Prancūzijos, Italijos ar net Kolumbijos – virtuvės gėrybių. Turint laiko ir noro, šioje vietoje veiklos užtektų iki pat penktos vakaro – būtent tuomet įprastai turgus užsidaro.