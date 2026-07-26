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Prognozuoja, kad tokių investuotojų skaičius per artimiausią dešimtmetį ženkliai išaugs: jiems turi gerą naujieną

2026 m. liepos 26 d. 20:10
Europos investavimo platforma „Mintos“ plečia savo investavimo galimybes ir pradeda siūlyti investavimą į biržoje prekiaujamus fondus (ETF). Nuo šiol platformos naudotojai gali investuoti į daugiau nei 1000 populiariausių ETF be papildomų mokesčių, o minimali investicijos suma siekia 1 eurą, rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
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ETF fondai Europoje ir toliau sparčiai populiarėja. 2025 m. investuotojai į juos investavo rekordinę – 330 mlrd. eurų – sumą, o investicijų valdymo bendrovė „Vanguard“ prognozuoja, kad iki 2035 m. ETF investuotojų Europoje skaičius išaugs nuo 30 iki 100 mln.
„ETF jau tapo vienu populiariausių būdų pradėti investuoti. Tačiau nemažai žmonių vis dar atbaido papildomi mokesčiai ar įsitikinimas, kad investuoti verta tik turint didesnę sumą“, – sako „Mintos“ generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Martins Sulte.
Investuoti paprasčiau ir prieinamiau
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Investavimo platforma netaiko jokių ETF pirkimo, pardavimo ar investicijų saugojimo mokesčių. Pavyzdžiui, investuojant 20 eurų, 1 euro sandorio mokestis sudarytų 5 proc. investuojamos sumos.
Minimali investicijos suma siekia 1 eurą, todėl investuoti galima pradėti nelaukiant, kol bus sukaupta didesnė suma. Visa investuojama suma nukreipiama į pasirinktą ETF, todėl net ir investuojant nedideles sumas nereikia dalies lėšų skirti papildomiems mokesčiams.
Daugiau nei 1000 ETF vienoje platformoje
Bendradarbiaudama su investavimo infrastruktūros bendrove „Upvest“, „Mintos“ siūlo daugiau nei 1000 Europos investuotojų pamėgtų ETF, atitinkančių UCITS reguliavimo reikalavimus. Platformoje galima rinktis tokių pasaulinių fondų valdytojų kaip „iShares“, „Vanguard“, „VanEck“ ir kitų bendrovių ETF.
Investuotojai gali savarankiškai formuoti savo ETF portfelį arba rinktis „Mintos Core ETF“ – iš anksto sudarytą ir automatiškai subalansuojamą akcijų bei obligacijų ETF portfelį. Šiai paslaugai taip pat netaikomi valdymo ir saugojimo mokesčiai, o pradėti investuoti galima nuo 50 eurų.
Artimiausiu metu platformą papildys ir periodinio investavimo funkcija, kuri leis nustatyti automatinį investavimą kas savaitę, kas dvi savaites, kas mėnesį arba kas ketvirtį.
Skirtingos investavimo galimybės
ETF papildo iki šiol „Mintos“ siūlomą investavimo produktų spektrą. Platformoje investuotojai vienoje paskyroje taip pat gali investuoti į paskolas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą, kriptovaliutų ETP bei naudotis „Smart Cash“ sprendimu.
Pasak bendrovės, tai leidžia vienoje vietoje formuoti diversifikuotą investicinį portfelį ir valdyti skirtingas turto klases, nesinaudojant keliomis investavimo platformomis.
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