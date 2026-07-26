Svarbūs pokyčiai prekybos tinklo savitarnos kasose

Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė, sako, kad tinklas technologinius tobulinimus nuolat diegia tam, kad jos spręstų realias žmonių kasdienybės kliūtis.
„Turime plačiausią parduotuvių tinklą tarp didžiųjų prekybininkų Lietuvoje, tad apsipirkimas arti namų kiekvienam turi būti vienodai paprastas.
Prieinamumą vertiname kaip nuolatinį procesą: savo iniciatyva ieškome naujų sprendimų, tariamės su pirkėjais, stebime, kaip pokyčiai veikia praktiškai, ir juos tobuliname.
Susiję straipsniai
Todėl pritaikymo funkcijas diegiame ir naujai statomose, ir jau veikiančiose savitarnos kasose, kad judėjimo sunkumų turintys ar silpniau matantys pirkėjai lengviau apsipirktų visame mūsų tinkle“, – sako N. Kvietkauskaitė.
Valdiklis ir didintuvo funkcija gerins įtraukią apsipirkimo patirtį
Visose naujai statomose „Iki“ savitarnos kasose jau yra specialus ekrano valdiklis, kuris žmonėms su judėjimo negalia padeda patogiau jomis naudotis.
Kitose parduotuvėse, kur savitarnos kasos įrengtos anksčiau, šis programinis sprendimas taip pat jau pradėtas diegti. Tokiose savitarnos kasose įjungus pasiekiamumo režimą, ekrano apačioje atsiras papildomas valdiklis. Jį galima perkelti į kairįjį arba dešinįjį ekrano kraštą – ten, kur pirkėjui patogiau pasiekti.
Kita svarbi naujovė – didintuvo, arba padidinamojo stiklo, režimas. Jį įjungus, padidinami ir išryškinami ekrane matomi tekstai, mygtukai bei kiti pasirinkimai.
Prireikus pagalbos pasirenkant ar įjungiant režimą, ją pasiūlys parduotuvės darbuotojai – pirkėjui sutikus, jie padės įjungti reikiamą prieinamumo funkciją.
Naujausia programinės įrangos versija su šiomis funkcijomis šiuo metu jau veikia 85 „Iki“ savitarnos kasose Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, Ukmergėje ir kituose Lietuvos miestuose. Iki metų galo planuojama šiuos funkcionalumus įdiegti visose „Iki“ savitarnos kasose.
Tai – dalis platesnio dėmesio įvairių poreikių pirkėjams. Judėjimo negalią turintiems žmonėms didžiausiose „Iki“ parduotuvėse siūlomi specialūs pirkinių vežimėliai, tinkami naudoti su neįgaliojo vežimėliu judantiems žmonėms.
Jautresnės sensorikos, autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms skirtas „Tylos laikas“ – kiekvieną darbo dieną nuo 20 iki 21 val. parduotuvėse netransliuojama muzika ir reklama. Tinklas įgyvendino ir švietimo kampaniją apie šunis vedlius, primindamas, kad jų negalima glostyti, kalbinti ar gąsdinti.
prekybos tinklasprekybos tinklas Ikiapsipirkimas
Rodyti daugiau žymių