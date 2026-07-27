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„Civinity“ nusipirko dvi įmones Kroatijoje

2026 m. liepos 27 d. 09:51
Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ įsigijo 100 proc. Kroatijos liftų bendrovių „Metus“ ir „Metus Service“ akcijų. Bendra sandorio vertė siekia 2,44 mln. eurų.
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Įsigijusi „Metus“, „Civinity“ perima Kroatijoje ir Slovėnijoje jau veikiančias serviso komandas bei jų aptarnaujamų klientų portfelį.
„Pagal serviso portfelį ir technikų tinklą „Metus“ Kroatijoje priklauso rinkos lyderių grupei. Vertindami bendrovę žiūrėjome, kaip ji aptarnauja klientus skirtinguose šalies regionuose. Čia dirba žmonės, kurie rinką pažįsta metų metus. Su jais ir auginsime šį verslą“, – pranešime cituojamas „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Apie 280 darbuotojų turinčios „Metus“ grupės veikla apima liftų gamybą, naujų liftų montavimą bei liftų priežiūrą ir modernizaciją. Kroatijoje bendrovė prižiūri apie 2,8 tūkst. įvairių gamintojų liftų.
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Pagal neaudituotus 2025 metų duomenis, „Metus“ konsoliduotos pajamos siekė 18,9 mln. eurų, EBITDA – 1,1 mln. eurų, turto vertė – 12,6 mln. eurų.
„Metus“ bendrovė Slovėnijoje įregistruota 2022 metais ir veikia Liublianoje. Jos pajamos 2025 metais pasiekė 1,26 mln. eurų, palyginti su 856 tūkst. eurų metais anksčiau. Komandoje dirbo vidutiniškai apie devynis žmones.
„Slovėnijoje jau dirba vietos komanda ir auga klientų portfelis. Dabar norime tą veiklą išauginti. Į kitas šalis eisime palaipsniui, nes serviso plėtros tempas priklauso nuo technikų skaičiaus ir realaus reagavimo laiko. „Metus“ bus mūsų bazė tolesnei plėtrai regione“, – teigė D. Jacka.
Nuo 2015 metų „Metus“ valdė įmonė „Sdiptech“.
ĮmonėpirkimasKroatija

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