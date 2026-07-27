Atliekų krizės epicentre – žinia iš „Energesman“: prakalbo apie finansinį spaudimą

Finansinis spaudimas
„Susidėlioja nuosekli ir tikslinga veiksmų seka – atėjus naujam VAATC vadovui, mums sustabdomi visi mokėjimai pagal visas galiojančias sutartis, neleidžiama pasinaudoti faktoringo paslauga ir pasiskolinti lėšų. Kai susiduriame su apyvartinių lėšų trūkumu, sulaukiame pasiūlymo parduoti akcijas. Jo atsisakome ir tuomet paskelbiama, kad su mumis nutraukiamos visos sutartys“, – sako Algirdas Blazgys, „Energesman“ direktorius.
Pasiūlymas įsigyti akcijas gautas liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje.
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Atsisakius – nutraukiamos sutartys
Apie sutarčių nutraukimą paskelbta liepos 10 d. prieš pat darbo pabaigą. Įmonei nebuvo leista dalyvauti valdybos posėdyje, kur buvo sprendžiamas toks svarbus, visam regionui dideles pasekmes sukeliantis klausimas.
Dėl sprendimo nebuvo tartasi ir su kitomis septyniomis regiono savivaldybėmis, iš kurių surinktos atliekos yra apdorojamos gamykloje. Šios savivaldybės yra VAATC mažosios akcininkės, tačiau jų statusas nesumažina teisės būti informuotoms ir dalyvauti sprendžiant tokius svarbius klausimus.Sutarčių nutraukimo dokumentai buvo parengti neprofesionaliai, skubotai, juose nebuvo numatytas 20 darbo dienų įspėjimo terminas, kaip numatoma gamyklos eksploatavimo sutartyje.
Nurodytos priežastys – ilgalaikės ir kompleksinės, kurių sprendime dalyvauja pats VAATC bei Vilniaus miesto savivaldybė, todėl gerai žinoma, kad nurodytų priežasčių neįmanoma išspręsti per 20 darbo dienų.
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Atliktas visas paruošiamasis darbas
„Šiuo metu konkurentui itin naudinga perimti gamyklą, nes yra padarytas visas paruošiamasis darbas gamyklos atstatymui ir modernizavimui. VAATC turi visą informaciją apie įrangos gamintojus bei jų kontaktus, nes buvo pasirašyti trišaliai susitarimai“, – sako A. Blazgys.
Taip pat jau padaryta didžioji darbų dalis atstatant pastatą – visos laikančiosios konstrukcijos sumontuotos, tereikia susukti fasadų ir stogo dangą, kuri taip pat jau yra atvežta į gamyklos teritoriją ir dabar perimta VAATC.
Perėmė gamyklą, nors teismas to tiesiai neleido
Penktadienį, liepos 24 d., vakare VAATC su būriu apsaugos darbuotojų perėmė Vilniaus atliekų gamyklos operavimą. Tuo metu prie gamyklos lankėsi ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Šiuo metu darbo paieškos portaluose ir socialiniuose tinkluose VAATC ieško darbuotojų, kurie galėtų operuoti atliekų gamyklą. Buvo bandoma pervilioti ir „Energesman“ darbuotojus.
Perimdama gamyklą, VAATC rėmėsi penktadienį Vilniaus apylinkės teismo priimta nutartimi. Tačiaunutartyje nenurodyta, kad VAATC gali perimti gamyklos operavimą. Nutartis aiškiai suteikia tik teisę disponuoti MBA pastatais ir technika bei leisti VAATC atstovams patekti į teritoriją.
Teismo nutartis yra sukėlusi teisinę koliziją, nes „disponavimo“ teisė yra aiškiai apibrėžta įstatymais. Ji suteikia savininkui galimybę turtą parduoti, dovanoti, įkeisti ir pan. Tačiau disponavimas nesuteikia teisės turto valdyti ir naudoti. VAATC ieškinyje neprašė suteikti teisės valdyti atliekų gamyklą, todėl penktadienio nutartimi ji ir nebuvo suteikta.
Neįleido į gamyklą, perėmė ir „Energesman“ turtą
„Gamyklos perėmimas turi daug savavaldžiavimo požymių. Jei teisme bus įrodyta, kad VAATC neturėjo teisės perimti gamyklos ir bus nustatyta didelė žala – bus kalbama apie baudžiamąją atsakomybę“, – sako advokatas dr. Paulius Miliauskas, advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas ir Lauraitytė“ partneris.
VAATC atstovai penktadienį neleido „Energesman“ vadovui patekti į gamyklos teritoriją, neleista pasiimti asmeninių daiktų. Taip pat neleista sudaryti teritorijoje esančio „Energesman“ turto sąrašo.
Gamyklos teritorijoje liko „Energesman“ priklausantys smulkintuvai, magnetai, biokonversijos įranga, statybinės medžiagos, kompiuteriai ir kita nuosavybė. Jų vertė siekia milijonus eurų.
76,51% VAATC akcijų valdo Vilniaus miesto savivaldybė, likusias – kitos Vilniaus regiono savivaldybės.
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