Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, „Venipak“ taps DHL grupės padalinio „DHL eCommerce“ dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
DHL įsigyja 100 % „Venipak“ grupės akcijų, kurias iki šiol valdė Nerijus Raudonis. Jis nuo šiol koncentruosis į investicijų platformos „Stokex“ plėtrą bei globalų turto valdymą.
Stiprins DHL pozicijas Baltijos regione
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„Venipak“ yra viena didžiausių nepriklausomų logistikos bendrovių Baltijos šalyse, valdanti apie 800 paštomatų, platų siuntų atsiėmimo punktų tinklą ir teikianti siuntų pristatymo paslaugas tiek verslui, tiek privatiems klientams. „DHL eCommerce“ šis įsigijimas suteiks gerai išvystytą vietinį siuntų pristatymo tinklą regione, kuriame e. prekyba sparčiai auga, o pristatymas į paštomatus yra vienas populiariausių siuntų gavimo būdų.
„Baltijos šalys šiandien yra vienas sparčiausiai augančių e. prekybos regionų Europoje, todėl ieškojome partnerio, kuris puikiai išmano vietos rinką, yra pelnęs klientų pasitikėjimą ir turi ambiciją augti.
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„Venipak“ prie DHL grupės prisijungia kaip viena stipriausių nepriklausomų logistikos bendrovių Baltijos šalyse – su stipriu prekės ženklu, profesionalia komanda, išvystyta infrastruktūra, ilgamete vietine patirtimi bei dideliu augimo potencialu. Kartu galėsime pasiūlyti dar daugiau galimybių tiek vietiniams verslams, tiek tarptautiniams klientams“, – sako Pablo Ciano, „DHL eCommerce“ vadovas.
Jo teigimu, šis sandoris prisidės prie strateginio DHL tikslo plėsti patikimų, patogių ir tvarių siuntų pristatymo paslaugų tinklą Europoje ir sudarys sąlygas spartesniam „Venipak“ augimui.
„Nuo pat pirmųjų dienų kūrėme „Venipak“ remdamiesi geriausia pasauline logistikos praktika, o šis sandoris – geriausias įrodymas, kad Baltijos šalyse išvystėme pasaulinio lygio bendrovę. Kartu su DHL ir toliau sieksime stiprinti savo lyderystę regione – klientams suteiksime dar daugiau galimybių plėsti savo verslą tiek vietos, tiek tarptautinėse rinkose, o darbuotojams – profesinio augimo perspektyvų“, – sako Nerijus Raudonis.
Išlaikys „Venipak“ prekės ženklą, klientams atsivers tarptautinių galimybių
Užbaigus sandorį ir gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, prasidės integracijos procesas, kurio metu „Venipak“ palaipsniui taps DHL grupės pasaulinio logistikos tinklo dalimi.
Planuojama, kad „Venipak“ ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą, kuris Baltijos šalyse yra gerai žinomas tiek klientams, tiek partneriams. Darbą bendrovėje tęs dabartinė vadovų komanda ir darbuotojai.
Per artimiausius vienerius–dvejus metus DHL planuoja investuoti į „Venipak“ darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rūšiavimo pajėgumų didinimą pagrindiniuose terminaluose ir IT infrastruktūrą. Kartu „Venipak“ klientai Baltijos šalyse galės naudotis „DHL eCommerce“ pasauliniu tinklu, kuris suteiks prieigą prie vienų pažangiausių siuntų pristatymo ir grąžinimo sprendimų bei daugiau kaip 165 tūkst. paštomatų ir siuntų atsiėmimo punktų visame pasaulyje.
„Prisijungimas prie DHL atveria visiškai naujų galimybių mūsų klientams. Išlaikysime tai, dėl ko „Venipak“ šiandien vertinamas Baltijos šalyse – greitį, lankstumą ir artimą ryšį su klientais, o kartu atversime galimybę naudotis vienu didžiausių logistikos tinklų pasaulyje. Tai reiškia daugiau pasirinkimo, patogesnį tarptautinių siuntų siuntimą ir grąžinimą bei dar daugiau galimybių Baltijos šalių verslui augti tarptautinėse rinkose“, – sako „Venipak“ vadovas Andrius Ladauskas.
Apie DHL ir „Venipak“
DHL – viena didžiausių ir geriausiai žinomų logistikos bendrovių pasaulyje, teikianti platų logistikos paslaugų spektrą – nuo vietinių ir tarptautinių siuntų pristatymo iki e. prekybos logistikos, tarptautinių skubiųjų siuntų, kelių, oro ir jūrų transporto bei tiekimo grandinių valdymo sprendimų.
Maždaug 389 tūkst. darbuotojų daugiau 220 pasaulio šalių vienijanti DHL, saugiai ir patikimai jungia žmones bei verslus, prisidėdama prie tvarios pasaulinės prekybos plėtros.
Bendrovė taip pat siūlo specializuotus logistikos sprendimus sparčiai augančioms rinkoms ir įvairiems sektoriams, įskaitant technologijų, gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros, inžinerijos, gamybos ir energetikos, automobilių bei mažmeninės prekybos sritis. DHL yra pozicionuojama kaip „logistikos bendrovė pasauliui“ (angl. The logistics company for the world).
DHL yra „DHL Group“ dalis. 2025 m. grupės pajamos siekė apie 82,9 mlrd. eurų.
Taikydama tvarios veiklos principus ir prisidėdama prie visuomenės bei aplinkos gerovės, „DHL Group“ siekia kurti teigiamą poveikį pasauliui. Grupė siekia, kad iki 2050 m. jos logistikos veikla taptų neutrali klimato kaitos požiūriu (angl. net-zero emissions).
„Venipak“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje teikia siuntų pristatymo, e. prekybos logistikos ir visapusiško užsakymų išpildymo (angl. fulfillment) paslaugas privatiems ir verslo klientams.
Bendrovė valdo apie 800 nuosavų paštomatų ir 25 logistikos terminalų tinklą. Grupėje dirba apie 1000 darbuotojų ir apie 350 nepriklausomų kurjerių.
„Venipak“ grupės pajamos 2025 m. siekė 85,6 mln. eurų, EBITDA – 12,4 mln. eurų. Pagal bendrovės strateginį planą, 2026 metais jos pajamos Baltijos šalyse turėtų viršyti 100 mln. eurų, o planuojama EBITDA – 14 mln. eurų.