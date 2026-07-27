Iš teismo – nemaloni žinia V. Germanui

Kaip Eltai pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, laikinas nuosavybės teisės apribojimo minėtos įmonės turtui pratęstas šešiems mėnesiams.
„Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 m. liepos 27 d. nutartimis šešių mėnesių laikotarpiui buvo pratęstas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas, taikomas UAB „Exawatt“ turtui – piniginėms lėšoms, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutos kasimo įrenginiams“, – nurodė teismo atstovas.
Anot jo, teismo nutartyse konstatuota, kad dabartiniame baudžiamojo proceso etape nėra išnykę pirmiau paminėtos procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindai, tai yra – galimas turto konfiskavimas ir galimas žalos atlyginimas dėl pareikšto civilinio ieškinio.
Apykojė nepatogumų sukelia ir V. Germanui: esą ne tik trukdo, bet ir neveikia tinkamai
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepos 15 d. surengė pirmąjį posėdį „Foxpay“ byloje, tačiau pastaroji nebuvo pradėtas nagrinėti – kaltinamųjų advokatų prašymu bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo mėnesį.
Byloje bus nagrinėjamas galimas sukčiavimas ir dokumentų klastojimas, asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą.
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Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad verslininkas V. Germanas ir buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinis Mindaugas Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai ir su bendrininkais neteisėtai įgijo svetimą turtą.
Bylos duomenimis, kaltinamieji įsigijo kriptoturto kasimo įrenginių, kurių dalį išgabeno iš Lietuvos.
Pasak teisėsaugos, organizuota grupė, siekdama nuslėpti faktą, jog dalis įrenginių buvo išgabenti iš šalies, prietaisų tiekėjui melagingai nurodė, jog įrenginiai buvo sugadinti, tokiu būdu esą buvo imituotas produkcijos grąžinimas ir neteisėtai įgytos lėšos.
Byloje kaltinimai taip pat pateikti Alfonsui Ambrazui ir Andriui Razmai.
V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, areštuotas 7 mln. eurų viršijantis turtas, kaltinamajam V. Germanui skirtos kardomosios priemonės – 1 mln. eurų užstatas ir užsegta apykojė, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems kaltinamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Pats V. Germanas anksčiau neigė jam pateiktus kaltinimus, aiškino, kad veiklą vykdo pagal įprastą verslo praktiką, o galimybės pasisavinti minėto turto net neturėjo.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios Ingridos Šimonytės Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministrės M. Navickienės vyrui M. Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.
Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.