Sulaukusi skundo, tarnyba pradėjo tyrimą dėl atvejo įmonės „Araneta“ valdomoje parduotuvėje „Baldų turgus“.
Į tarnybą kreipęsis vyras nurodė, kad nuvykęs įsigyti virtuvės baldų, jis negalėjo jų pamatyti, nes prekės buvo eksponuojamos antrame aukšte, į kurį galima tik laiptais. Pareiškėjas taip pat pažymėjo kreipęsis į salės darbuotojus, tačiau nesulaukus pagalbos buvo priverstas palikti parduotuvę.
Savo ruožtu parduotuvę valdančios įmonės atstovai pripažino, kad „dėl techninių pastato sprendimų ir lifto nebuvimo asmenys su ribotu mobilumu ar vežimėliais į antrą aukštą patekti negali.“ Jie pridūrė, kad, esant poreikiui, antresolėse esančios prekės gali būti atnešamos apžiūrėti į pirmą aukštą.
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„Baldų turgaus“ atstovai taip pat aiškino, kad parduotuvėje yra skelbimas, kuriame nurodyta, jog dėl papildomos pagalbos galima kreiptis į darbuotojus. O pareiškėjas, anot jų, tokios pagalbos neprašė.
Savo ruožtu lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė konstatavo, kad atliktas tyrimas atskleidė, jog pareiškėjas parduotuvėje patyrė diskriminaciją dėl negalios. Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, pastatas, kuriame įsikūrusi įstaiga, yra prieinamas tik iš dalies.
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„Žmogui nebuvo užtikrintas patekimas į baldų ekspoziciją, be to, neieškota jokių kitų būdų, kaip padėti riboto judumo pirkėjui. Tokios situacijos, kai neužtikrinamas nei fizinis aplinkos prieinamumas, nei tinkamų sąlygų pritaikymas, ne tik pažeidžia šalies bei tarptautinius teisės aktus, bet ir nugalina žmones su negalia, žemina jų orumą ir savigarbą“, – pranešime nurodė B. Sabatauskaitė.
Po šio atvejo tarnyba pripažino „Baldų turgų“ valdančią įmonę „Araneta“ pažeidus Lygių galimybių įstatymą bei skyrė jai įspėjimą.
Bendrovei taip pat rekomenduota įsivertinti, kaip užtikrinti paslaugų prieinamumą bei tinkamų sąlygų pritaikymą, taip pat pasiūlyta įsirengti keltuvą į antrą parduotuvės aukštą.
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