Po „Mere“ parduotuvių uždarymo ministerija kreipėsi į FNTT

„Kai sankcionuoti rusijos verslo interesai mėgina grįžti į mūsų rinką kitais pavadinimais ar per tarpininkus, tai nėra tik verslo klausimas – tai bandymas apeiti Europos Sąjungos sankcijas.
Tokiems bandymams Lietuvoje vietos nebus. Ginsime savo rinką, darbuotojus ir nacionalinio saugumo interesus, o kiekvienas galimas sankcijų apėjimo atvejis bus principingai vertinamas“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Šių metų liepos 23 d. Europos Sąjunga paskelbė 21-uoju sankcijų paketu įvedanti sankcijas papildomai 168 subjektams ir 48 asmenimis, tarp jų – ir „Svetofor Group“ savininkams, kuriems priklausė Lietuvoje veikęs prekybos tinklas „Mere“.
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Sankcionuotų asmenų atžvilgiu taikomos finansinės sankcijos – jų lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldyti, o jiems draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas ar kitus ekonominius išteklius.