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Po „Mere“ parduotuvių uždarymo ministerija kreipėsi į FNTT

2026 m. liepos 27 d. 16:30
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašydama įvertinti, ar Europos Sąjungos (ES) 21-uoju sankcijų paketu sankcionuoti asmenys yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ar kitais subjektais, ir ar yra pagrindas jų atžvilgiu taikyti teisės aktuose numatytas ribojamąsias priemones, skelbiama ministerijos žiniasklaidai išplatintame pranešime.
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„Kai sankcionuoti rusijos verslo interesai mėgina grįžti į mūsų rinką kitais pavadinimais ar per tarpininkus, tai nėra tik verslo klausimas – tai bandymas apeiti Europos Sąjungos sankcijas.
Tokiems bandymams Lietuvoje vietos nebus. Ginsime savo rinką, darbuotojus ir nacionalinio saugumo interesus, o kiekvienas galimas sankcijų apėjimo atvejis bus principingai vertinamas“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Šių metų liepos 23 d. Europos Sąjunga paskelbė 21-uoju sankcijų paketu įvedanti sankcijas papildomai 168 subjektams ir 48 asmenimis, tarp jų – ir „Svetofor Group“ savininkams, kuriems priklausė Lietuvoje veikęs prekybos tinklas „Mere“.
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Sankcionuotų asmenų atžvilgiu taikomos finansinės sankcijos – jų lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldyti, o jiems draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas ar kitus ekonominius išteklius.
sankcijosparduotuvėsEdvinas Grikšas

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