Kyla pagrįstų įtarimų, kad už viešai aptariamos krizės gali slypėti kova dėl milijoninės rinkos. Juos dar labiau sustiprina faktas, kad kelios dienos iki informacinės kampanijos pagrindinis Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės „Energesman“ akcininkas sulaukė žinutės iš labai žinomo asmens.
Vilniuje, prie Gariūnų, šalia Vilniaus kogeneracinės elektrinės, veikia atliekų rūšiavimo gamykla. 2016 m. konkursą ja operuoti 20 metų laimėjo „Energesman“.
Gamyklą 2025 m. nusiaubė didžiulis gaisras. Po jo bendrovei teko atsistoti ant kojų – šiandien ji neblogai pasistūmusi į priekį: turi stogą, veikia rūšiavimo linija, pateikusi užsienio partnerių garantijas ir pasiūliusi geriausią kainą „Energesman“ laimėjo konkursą gamyklą atstatyti.
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Rodos, viskas klostosi neblogai, tačiau šią vasarą pasirodė informacija, kad „Energesman“ teritorijoje susikaupę kalnai šiukšlių, kurios kelia ekologinį ir gaisro pavojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškia, kad tai – netoleruotina.
„Kad gamyklos teritorijoje susikaupę kalnai šiukšlių – nieko ypatingo, taip jau yra buvę. Tai susiję ne su „Energesman“, o pirmiausia su tuo, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina dalį išrūšiuotų atliekų, sumažino veiklos apimtis. Todėl deginimui iš „Energesman“ neimami įprasti kiekiai atliekų.
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Kiek man žinoma, dabar „Energesman“ teritorijoje saugomi atliekų kiekiai neviršija leistinų“, – dalijosi S. Malinauskas.
Omenyje reikia turėti ir tai, kad po 2025 m. kilusio gaisro pakeistos priešgaisrinės apsaugos taisyklės, kurių šiuo metu neįmanoma techniškai įgyvendinti, nes teritorija tam per maža. Su Vilniaus miesto savivaldybe spręstas klausimas, kaip ją būtų galima išplėsti.
„Kilęs triukšmas, mano vertinimu, neadekvatus. Kai į jį įsijungia pats Vilniaus miesto vadovas, ypač artėjant savivaldos rinkimams, man kyla daug klausimų. Pradedu galvoti, kad šuo pakastas kažkur giliau nei šiukšlių krūva“, – komentavo S. Malinauskas.
Šių metų liepos 24 d., kaip rašė „Verslo žinios“, Vilniaus meras V. Benkunskas pareiškė, kad privatus operatorius negali rūpintis atliekų tvarkymu – valdymą pasiruošęs perimti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).
Svarbu paminėti, kad „Energesman“ turi dar 10 metų galiojančią sutartį, o VAATC prieš tris mėnesius pasirašė sutartį su „Energesman“ dėl rūšiavimo gamyklos atstatymo po gaisro.
„Atrodo, kad per kelis mėnesius pasikeičia ir VAATC, ir Vilniaus miesto mero pozicija. Tai – labai netipiška: artėja rinkimai, tu sukeli skandalą – tampa lengva tave kritikuoti, o svarbiausia – užsikuria ilgas procesas, kuris tęsis, nes „Energesman“ turi sutartį, kuri reiškia, kad sprendimai bus ginčijami teismuose.
Dar daugiau: padarytos investicijos. Dalis turto – „Energesman“, todėl bus didžiulis galvos skausmas, kai reikės viską atsidalinti, kompensuoti nuostolius“, – kalbėjo S. Malinauskas.
Jis atkreipė dėmesį į V. Benkunsko mintis, paskelbtas portale „Madeinvilnius.lt“: teks pasitelkti ir kitų atliekų tvarkymo bendrovių pagalbą srautams suvaldyti. Ten pat miesto vadovas sakė: „Dar prireiks laiko, kol viską sutvarkysime, kadangi bėdų privatininkas pridarė apsčiai. Tačiau svarbiausia, kad iki galutinio situacijos stabilizavimo atliekų surinkimas gyventojams ir toliau nestringa, o kaina miestiečiams dėl šios situacijos neauga“.
S. Malinauskui „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys skaičiavo: „Ką Vilnius šiuo metu gauna už 53,81 euro, tai Kaunas už tokią pat paslaugą moka 110 eurų, Klaipėda – 98 eurus, Alytus – 140 eurų.
Perėmus šitą verslą, kai pasirašyta didžiulė sutartis, gamykla modernizuota taip, kad nebereiks žmonių, reikia tik pasireguliuoti kainą: pasidarai kaip kituose didžiuosiuose miestuose – lobių kasykla.
Tiek Švaikauskas (naujasis VAATC vadovas Marius Švaikauskas – red. past.), tiek V. Benkunskas baisiausiai slepia tai, kad kai jie pradėjo tvarkytis „Ecoservice“ ir „Ekonovus“, jų kaina už toną – 120 eurų (po sprendimų dėl „Energesman“ į atliekų tvarkymo procesą buvo įtraukti kiti rinkos dalyviai – red. past). Tarp mūsų 50 eurų ir 120 eurų – 70 eurų skirtumas. Pasiėmus 220 tūkst. tonų atliekų per metus tiesiog iš skirtumo susidaro 15 mln. eurų.
Jie žaidžia sakydami, kad gyventojams kainos nekils. Nekils iki rinkimų.
VAATC savo sąskaitose turėjo 30 mln. eurų. Dabar pinigai iš vienos vietos persikelia į kitas kišenes“, – savo vertinimą pateikė A. Blazgys.
„Tose kišenėse – milijonai, – tęsė S. Malinauskas. –
Mano žiniomis, dvi dienos iki informacinės kampanijos pradžios pagrindinis „Energesman“ akcininkas sulaukė žinutės iš labai žinomo asmens. Savo šaltiniui pažadėjau jo neįvardinti, tačiau jei nebus kreiptasi į teisėsaugą, pažadu, tą asmenį įvardinsiu, nes, mano akimis, tai – jau įstatymo pažeidimas.
Nes asmuo, kuris tiesiogiai susijęs su keliomis politinėmis partijomis, užima aukštus postus, aktyvus politikoje ir ne tik imasi tarpininkauti vienai stambiai verslo grupei. Minėtoje žinutėje siūloma parduoti savo akcijas. Jas turėtų nupirkti konkuruojanti įmonė „City service“. Ji iš esmės priklauso Andriui Janukoniui ir buvusiems „Icor“ (viena didžiausių Lietuvos verslo grupių, siejama su energetikos, infrastruktūros projektais – red. past.) akcininkams.
Šis pasiūlymas pagrindinio „Energesman“ akcininko nesudomino.“
Praėjus dviem savaitėm gamykla – perimta, meras daro pareiškimus, kurie verslui greičiausiai reiškia pabaigą: jis kalba apie tai, kad daugiau nebežada leisti „Energesman“ Vilniuje rūšiuoti atliekų, kad tą pradės daryti kiti privatūs operatoriai, o liūto dalis čia atitenka „City service“.
Pastaroji šioje situacijoje, S. Malinausko vertinimu, laimi visapusiškai: naikinamas konkurentas, galima uždirbti daugiau.
Tai, ką matome, tinklaraštininko teigimu, panašu į reiderystę: pasakai, kad kilo didžiulė krizė, sutartys nutraukiamos, įmonę perima VAATC. Verslininkams lieka tikėtis, kad jiems pavyks apsiginti teismuose. Tačiau reputacinė žala – jau padaryta. Galų gale sudėtinga įsivaizduoti, kaip viską reikėtų grąžinti į buvusią situaciją, jei tą lemtų teismo sprendimai.
Reikia paminėti, kad šioje kampanijoje labai aktyviai dalyvauja ir ką tik atėjęs VAATC vadovas M. Švaikauskas.
Jo biografija – labai įdomi: 2012–2014 m. dirbo „Agrowill Group“, 2016–2018 m. vadovavo Aplinkos apsaugos departamentui, po to trejus metus dirbo „Vilniaus vandenų“ vadovu, 2022–2023 m. – „EPSO-G“, 2023–2025 m. vadovavo „Via Lietuvai“, kur iš pareigų pasitraukė kilus „Teltonikos“ skandalui (ginčas dėl stringančios technologijų parko plėtros Vilniuje – red. past.), po to biografijoje – įrašai apie darbą „Grindoje“ ir „Vilniaus apšvietime“.
„Kai matau žmogų, kuris įmonėse dirba po metus, dvejus, trejus, kyla klausimas – kiek tu kompetentingas ir pateisini lūkesčius, jei niekur neišbūni ilgiau? Juo labiau, kad iš kai kurių darboviečių M. Švaikauskas pasitraukdavo po skandalų. Iškalbinga detalė: jo karjera susijusi iš esmės su Vilniaus miesto savivaldybe ir jos įmonėmis.
Sutikite: ateiti į naują darbo vietą ir nuo pirmųjų dienų sugriauti buvusią sistemą nėra įprasta. Kartais kyla įtarimų, kad taip susitarta: asmuo įdarbinamas tam, kad padarytų tam tikrus sprendimus.
O kalbant apie A. Janukonį ir V. Benkunską, reikėtų daryti atskirą epizodą: kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad tai, kas buvo A. Janukonio ir Artūro Zuoko ryšys (verslininką ir buvusį Vilniaus merą siejo ilgai viešai aptarinėti verslo ir politikos ryšiai – red. past.), labai greitai tapo A. Janukonio ir kitų Vilniaus merų ir vicemerų ryšiu. Akivaizdu, kad tai žmogus, kuris sugeba labai lengvai rasti kelią į politikų širdis.
Tai žmogus, apie kurį nekalbama, tačiau jis iš šios atliekų krizės laimės daugiausia.
Įdomu, kas Vilniuje šiuo metu turi daugiau įtakos savo rankose: A. Janukonis ar V. Benkunskas?“, – klausė S. Malinauskas.
Į šitą klausimą atsakys skaičiai – kiek VAATC, o tai reiškia – mes visi iš savo kišenės, mokame „City service“? Kiek po šios vadinamosios atliekų krizės laimės „City service“? Kiek padidės jos pajamos? Reikia paminėti, kad VAATC kol kas viešai nėra įvardijęs, kiek moka „City service“ už paslaugas.
„Tiek V. Benkunskas, tiek Vilniaus miestas, tiek M. Švaikauskas susirinks daug minusų. Yra vienas asmuo, kuris susirenka daug pliusų. Tokiu atveju kaip tie, kurie renka minusus, nusprendė, kad tai – geras kelias, kuriuo reikia eiti?
Aš į šį procesą žiūriu kaip į rinkos persidalijimą: šalinamas vienas rinkos žaidėjas, kuris galėjo ir turėjo pagal galiojančią sutartį veikti dar 10 metų“, – komentavo S. Malinauskas.
Valdas BenkunskasAndrius JanukonisSkirmantas Malinauskas
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