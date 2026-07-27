Viceministras atvirai pasakė, ko tikėtis darbo netekusiems „Mere“ darbuotojams: „Turėjome diskusijų“

„Prieš inicijuodami visą sankcijų procesą, turėjome diskusijų, kad tiems darbuotojams būtų suteikta išskirtinė pagalba relokuotis arba susirasti naują darbo vietą“, – pirmadienį LRT radijui sakė viceministras.
„Bet tik noriu pabrėžti, kad šiuo metu kitos parduotuvės ieško 2,4 tūkst. darbuotojų, tai aš nemanau, kad būtų didelė problema tiems darbuotojams tiesiog pereiti dirbti į lietuviško arba, pavyzdžiui, vokiško tinklo parduotuves“, – pridūrė jis.
Pasak P. Petrausko, daugiausia prekybos tinklo „Mere“ parduotuvių yra Vilniuje ir Kaune. Jis tikino, kad Užimtumo tarnybos padaliniai yra informuoti apie susidariusią situaciją ir darbuotojams suteiks pagalbą.
VTEK nepradės tyrimo dėl Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje: nenustatė pažeidimų
Ekonomikos ir inovacijų viceministras LRT radijui teigė, kad parduotuvėse iki šiol dirbo kiek daugiau kaip 250 darbuotojų.
Kaip penktadienį Eltai nurodė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), ES į sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė prekybos tinklo grupės „Svetofor Group“ savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios „Mere“ parduotuvės.
Susiję straipsniai
Nuo ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas ES įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių.
Į ES sankcionuotų asmenų sąrašą patekusių „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“.
Skelbta, kad Rusijos verslininkas S. Šnaideris įtrauktas į ES šią savaitę priimtą 21-ąjį sankcijų paketą.
Kaip agentūrai LETA pranešė Latvijos Finansinės žvalgybos tarnyba (FIU), sankcijos taip pat taikomos bendrovei „Latprodukti“ ir „Valiente“ dukterinei įmonei Latvijoje, kuri valdo „Mere“ tinklą šalyje. Pagal naująsias ES baudžiamąsias priemones Rusijai šios įmonės privalo nedelsdamos nutraukti savo ekonominę veiklą.
S. Šnaideris netiesiogiai valdo daugiau nei 50 proc. „Latprodukti“ ir „Valiente“ filialo Latvijoje akcijų.
Taip pat penktadienį portalas „Delfi“ skelbė, kad Lietuvoje veikiančios tinklo parduotuvės buvo staiga uždarytos.