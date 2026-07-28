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„Apollo Group“ leista įsigyti „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ valdančias įmones

2026 m. liepos 28 d. 16:44
Konkurencijos taryba leido Estijos bendrovė „Apollo Group“ įsigyti 100 proc. įmonių „Restoranai dvylika“ ir „CCF kavinės“ akcijų bei perimti pastarųjų bendrovių vienvaldę kontrolę.
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Kaip antradienį pranešė taryba, „CCF kavinės“ valdo „Caif Cafe“ kavinių tinklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Marijampolėje ir jose teikia maitinimo paslaugas, o „Restoranai dvylika“ teikia viešojo maitinimo paslaugas ir valdo dešimt prekės ženklo „Restoranas 12“ restoranų Vilniuje bei Kaune.
„Apollo Group“ restoranų portfeliui Lietuvoje priklauso prekių ženklai KFC, „Delano“ ir „Can Can Pizza“.
Konkurencijos tarybos teigimu, pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas šių metų birželio 16 d.
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Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, ji konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
Skelbiama, kad „Apollo Group“ užsiima kontroliuojančiųjų bendrovių veikla. Su ja susijusios įmonės vysto nekilnojamojo turto projektus, prekiauja veterinarijos prekėmis bei vaistais, užsiima investicine veikla, valdo kino teatrus, teikia maitinimo, pramogų, reklamos, rinkodaros, logistikos, žiniasklaidos monitoringo, naujienų agentūros ir kitas paslaugas.
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