Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, kad norėdamas išsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau NT agentas, pasak pareiškėjo, jam atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku.
Vėliau užsieniečio buvo paprašyta patikslinti jo tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui.
Tyrimo metu mažoji bendrija „Patera“ pripažino, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams buvo netinkama. Tiesa, bendrija neigė, kad nuomininkai atrenkami pagal tautybę ar kilmę, ir nurodė, kad sprendimą dėl pareiškėjo priėmė būsto savininkas.
Susiję straipsniai
Apie tokią grėsmę niekas nepagalvojo: atsiėmę pensiją gali netekti ne tik išmokų, bet ir stogo virš galvos (2)
Nė nesudvejoję tokį mokestį vadina legaliu apgaudinėjimu ir prilygina absurdui: „Kas čia per nesąmonė?“ (3)
Tarnybos Teisės grupės vadovė Audronė Daukšaitė-Timpė akcentavo, kad teisės aktai ne tik draudžia atsisakyti suteikti paslaugą dėl žmonių tautybės ar rasės, bet viešai teikti diskriminuojančią informaciją apie paslaugų teikimą tam tikrai asmenų grupei.
Už Lygių galimybių įstatyme numatytos pareigos nesilaikymą įmonei „Patera“ skirtas įspėjimas.
nekilnojamojo turto (NT) rinkaNuomaBūstas
Rodyti daugiau žymių