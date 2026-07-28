Dėl NPD apsispręs po vasaros atostogų: „Daug manevro laisvės mes neturime“

„Šios temos mes su ponu prezidentu (antradienį – ELTA) neaptarėme, nepalietėme. Matyt, kad ją aptarsime baigiantis vasarai, viso biudžeto kontekste. Galvosime, ką galime padaryti, kiek leidžia biudžetas, nes poreikiai kai kurie yra aiškūs, planuojami ir daug manevro laisvės mes neturime“, – antradienį po susitikimo su šalies vadovu žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Bet vėlgi priminsiu, kad ši koalicija įsipareigojo galvoti ir apie socialinius dalykus: apie šeimos skatinimą, gimstamumo arba demografinių problemų sprendimą. Tai tas turės būti būtinai atliepta 2027 metų biudžete“, – pridūrė ministras pirmininkas.
Birželio viduryje Trišalėje taryboje darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė ir siūlė MMA didinti 7,19 proc. – iki 1235,9 euro, tačiau kartu siekė, kad 4 proc. iki 777 eurų, būtų padidintas ir bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD).
M. Sinkevičius apie galimus mokesčių pakeitimus: neišeina kaip „šventame rašte“ iškalti, kad jų nebus
Buvusios Ingos Ruginienės Vyriausybės atstovai tokiam siūlymui nepritarė ir pasiūlė minimalią algą didinti sparčiau – 8 proc., tačiau NPD nedidinti. Argumentuota, kad nuo 2027 m. įsigalios papildomas NPD vaikus auginantiems tėvams, o bendras NPD didinimas valstybės biudžetui papildomai kainuotų apie 40 mln. eurų.
Prezidentūra kritikavo Vyriausybės sprendimą nepritarti Trišalėje taryboje sutartam pasiūlymui dėl MMA ir NPD dydžio.
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Liepą Vyriausybė pritarė kitąmet MMA didinti 8 proc. – nuo 1153 iki 1245 eurų „ant popieriaus“. Skaičiuojama, kad MMA didinimui 2027 metais reikės apie 29,2 mln. eurų papildomų valstybės biudžeto lėšų, o 2028 ir 2029 metais – preliminariai po 35,1 mln. eurų.
NPD šalyje nebuvo didintas dvejus metus, jį kelti kitais metais ragino prezidentas G. Nausėda.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA. Ji šiais metais padidinta ir siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ per mėnesį.